Todesdrama um legendären Ballvater Heinz Alphonsus

Heinz Alphonsus ist tot.

Er ist am Montag, den 10. März 2025, plötzlich und unerwartet im 75. Lebensjahr verstorben. Das Todesdrama ereignete sich im Urlaub in Thailand in einem Spital.

Trauer um Society-Größe

In einer Traueranzeige schreiben die Angehörigen der Society-Größe von einem plötzlichen und unerwarteten Tod.

Er starb vor 16 Tagen

Verstorben ist Alphonsus vor 16 Tagen. Am 1. April wird Abschied von dem 75-Jährigen genommen. "Ein Teil von uns ist mit Dir gegangen, aber Deine Liebe und Dein strahlendes Lächeln werden für immer in unseren Herzen weiterleben," schreiben seine trauernden Angehörigen.

Spenden für die Kinderhilfe

Geldspenden will die Familie angesichts des Todes von Alphonsus nicht, sondern eine Spende für das „Momo Kinderhospiz“.