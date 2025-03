Ex-Kanzler Kurz kauft sich in dieses österreichische Bergdorf ein

Ex-Kanzler Sebastian Kurz kann beruflich aus dem Vollen schöpfen. Seine Unternehmen florieren und wurden jüngst auf 1 Milliarde Euro geratet.

Jetzt investiert der Ex-Kanzler in Österreich in ein beschauliches Bergdorf. Zwischen Bergen und Hütten geht es gemütlich zu. Wanderer und Urlauber kommen, um die Seele baumeln zu lassen.

Almgemeinde in Hüttschlag

Genau hier, im Salzburger Pongau, hat sich Sebastian Kurz jetzt eingekauft. Sebastian Kurz steckt sein Geld in eine Almgemeinde in Hüttschlag, mitten in den österreichischen Alpen.

Kurz' Urlaubsort

900 Einwohner hat der Ort. Viele Urlauber suchen hier Ruhe abseits vom Trubel der Stadt. Es ist ein Rückzugsort. Kurz kennt den Ort schon länger. „Er hat hier immer wieder Erholungsurlaube verbracht“, sagt Heinrich Aichhorn, Amtsleiter der Gemeinde, gegenüber der Kleinen Zeitung.

Er ist Miteigentümer

Mittels einer Gesellschaft ist Kurz jetzt Miteigentümer einer ehemaligen Jausenstation mit Bauernladen und Zimmern. Die Vorbesitzerin hat den Verkauf der Immobilie bereits bestätigt.