Lugner-Ex "Kolibri" Bahati Venus zeigt (fast) alles

Die Sängerin und Ex-Freundin des verstorbenen Baumeisters versucht wieder einmal die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und zeigt viel Haut. Ja, sogar zu viel!

Bahati Venus, besser bekannt als „Kolibri“ und einstige Herzensdame von Baumeister-Legende Richard Lugner (†91), sorgt wieder einmal für Aufsehen. Auf Instagram präsentiert sich die schillernde Beauty jetzt im hautengen Catwoman-Overall – natürlich auf sündteuren Louboutins balancierend. Doch es sind nicht nur die Lack-Looks, die für Gesprächsstoff sorgen.

Denn auf ihren neuesten Fotos zeigt die Ex von „Mörtel“ mehr Haut als wohl geplant: Auf einem der heißen Schnappschüsse beugt sich Kolibri lasziv nach vorne – und plötzlich hüpft der Busen aus dem tief ausgeschnittenen Outfit. Ein echter Hingucker für ihre Follower, die sich in den Kommentaren zwischen Flammen-Emojis und Komplimenten überschlagen.





OnlyFans als Thema

Doch Bahati Venus will offenbar nicht nur mit sexy Bildern Schlagzeilen machen. Im Interview verrät sie: „Je weniger ich auf Instagram aktiv bin, desto produktiver bin ich im echten Leben.“ Und weiter kündigt sie an: „Es stehen ein paar neue Projekte an, über die ich bald mehr erzählen werde.“ Auch ihre Präsenz auf OnlyFans spiele dabei eine Rolle.

Bahati Venus hängt der Busen raus. © Christina Noélle

Was genau die umtriebige Beauty plant, lässt sie noch offen. Fest steht: Mit ihrem Catwoman-Auftritt beweist Bahati Venus einmal mehr, dass sie sich weder optisch noch beruflich in ein Käfig sperren lässt. Und dass sie immer für einen Hauch Skandal gut ist.