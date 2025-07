Simone Lugner: Auf Tuchfühlung mit zwei Beach Boys

Beim "We Are Water Festival" genoss die Witwe des verstorbenen Baumeisters die Gesellschaft mehrerer junger Männer - wer kann's ihr verübeln?

Heiße Temperaturen, kühle Drinks, knappe Outfits – und mittendrin Society-Lady Simone Lugner: Beim „We are Water“-Festival in der Therme Loipersdorf ließ sich die Witwe von Baulöwe Richard Lugner (†91) das sommerliche Spektakel nicht entgehen – und sorgte gleich mehrfach für Gesprächsstoff.

Mehr lesen:

Muskelprotze

Gut gelaunt posierte Simone mit gleich mehreren durchtrainierten Männern, darunter ihr Dauerbegleiter Christopher Dengg. Oberkörperfrei und mit breitem Grinsen ließen die Herren stolz ihre Muskeln spielen, während Simone – ganz ladylike – auf Bikini verzichtete und lieber auf ein luftiges Top mit Animal-Print und helle Hosen setzte.

Ein echtes Highlight des Tages: die gigantische Poolparty mit Hunderten bunter Wasserbälle, die auf der Wasseroberfläche tanzten. Sonnenhungrige Festivalgäste feierten ausgelassen zu launigen Beats, plantschten im Wasser und sorgten für ausgelassene Stimmung unter blauem Himmel.

Blackout im Thermenhotel

Doch der Sommertag endete nicht nur mit Badespaß: Am Abend wurde es plötzlich still – ein Stromausfall überraschte die Gäste. Anstatt Panik gab’s bei Simone allerdings romantische Vibes: „Wir bekamen Kerzen und Drinks“, schrieb sie auf Instagram und nahm den Blackout mit Humor.

Von Muskel-Show bis Kerzenschein – das „We are Water“-Festival bot alles, was ein sommerliches Society-Event braucht. Und Simone Lugner? Die war – wie so oft – mittendrin statt nur dabei.