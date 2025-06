Die Witwe des Baumeisters hat ihre Gedanken geteilt.

Simone Lugner ist für ihre zurückhaltende Art bekannt. Sie ist kein extrovertierter Mensch, hält sich gerne zurück mit Emotionen und ihren Gedanken.

Enttäuschungen früher

Das war in den ersten Episoden von "Dancing Stars" auch deutlich zu sehen. Sich fallen lassen? Schwer für Simone! Frühere Enttäuschungen sollen dahinter stecken, dass sie nicht so schnell Vertrauen aufbauen kann. Doch ihr Tanzpartner Danilo Campisi hat es mit viel Einfühlungsvermögen, Geduld und Schmäh geschafft, Simone aus der Reserve zu locken. Gegen Ende war sie viel lockerer, konnte zeigen, was in ihr steckt. Sie wurden zum Gewinnerpaar der Herzen!

Simone Lugner und Danilo Campisi © ORF/Thomas Ramstorfer

Persönliche Worte

Nun überrascht Simone auf Instagram mit sehr persönlichen Worten. Die sind an ihren Richard gerichtet, mit dem sie nur kurz verheiratet war. Simone lässt die Öffentlichkeit an ihrer Gefühlslage teilheban, wenn sie schreibt: "Oft ist es immer noch schwer zu „begreifen“, dass du nicht mehr da bist. Als Mensch da bist. Ich mich an dir anlehnen kann, mit dir sprechen kann…"

Glücklicher Moment

Und weiter fasst sie zusammen: "Denn du bist überall wohin ich auch gehe, wo ich auch bin - du bist allgegenwärtig. In Geschichten, in Erinnerungen (wie dieser in Mörbisch), auf Fotos. Jeder den ich treffe kannte dich, und hat eine Geschichte zu erzählen. Du wirst für immer geliebt, und in den Geschichten der Menschen sein." Zum Schluss schreibt sie, dass sie glücklich sei, dass sie ihm begegnen durfte. Dazu stellt sie ein Foto eines glücklichen Moments.