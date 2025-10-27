"Maria Theresia" und die Wiener High-Society bei Birgit Sarata

Die Grande Dame lud zum Empfang zu Ehren von Dr. Franz Patay in ihre Privatgemächer im ersten Wiener Gemeindebezirk.

Wenn Birgit Sarata, die unermüdliche Grande Dame der Wiener Gesellschaft, zu einem ihrer legendären Empfänge bittet, darf man sich auf einen Abend voller Stil, Charme und kultivierter Lebensfreude gefasst machen. In ihrer einladenden Wohnung im ersten Bezirk vereinte sie einmal mehr Kultur, Konversation und Champagner zu einer Melange, wie sie nur im Herzen Wiens entstehen kann.

Ehrengast des Abends war diesmal Dr. Franz Patay, Kunst- und Kulturmanager von Rang, der die Auszeichnung sichtlich genoss, im Mittelpunkt dieser besonderen Soirée zu stehen. Mit feinem Gespür und Herzenswärme scharte Sarata wieder zahlreiche Granden der heimischen Szene um sich – Persönlichkeiten, die Kunst und Gesellschaft gleichermaßen prägen.

Berndt Querfeld und Hans Peter Spak. © Andreas Tischler

Promis unter sich

Unter den prominenten Gästen fanden sich Gastronom Berndt Querfeld, Unternehmer Hans Peter Spak, Daniel Serafin und Musiker Andy Lee Lang, die den Abend sichtlich genossen.

Auch der Cast des neuen „Maria Theresia“-Musicals war vertreten: Nienke Latten und Moritz Mauser mischten sich charmant unter die Gäste und sorgten für frischen künstlerischen Schwung im eleganten Ambiente.

Nienke Latten und Moritz Mausser. © oe24

Daniel Serafin und Andy Lee Lang. © Andreas Tischler

Bei feinen Brötchen und perlendem Champagner wurde angeregt geplaudert, gelacht und – ganz im Sinne gepflegter Wiener Gesellschaft – auch ein wenig philosophiert.

Besonders erfreulich: Daniel Serafin kann nach dem tragischen Verlust seines Vaters Harald wieder lachen. In gelöster Stimmung plauderte er mit Freunden und Weggefährten.