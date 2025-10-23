Alles zu oe24VIP
Christina Lugner und Martin Leutgeb
© René Brunhölzl

Immersives Erlebnis

Promis besuchten in Wien den Machu Picchu

23.10.25, 12:56 | Aktualisiert: 23.10.25, 14:14
Offizielle Eröffnung des Immersive Center Donauturm mit zahlreichen VIPs und einer eindrucksvollen Reise. 

Am 22. Oktober 2025 öffnete Wiens neues Immersive Center am Fuße des Donauturms feierlich seine Türen. Die Premiere der Ausstellung „Machu Picchu: Reise zur verlorenen Stadt – Die immersive Experience“ wurde im Rahmen eines fulminanten Abends geladenen Gästen präsentiert.

Tara Tabitha und ihr Freund Dennis Lodi.

Tara Tabitha und ihr Freund Dennis Lodi.

© Jürgen Hammerschmid

Ab dem 23. Oktober können Besucher selbst in die faszinierende Welt der Inka eintauchen. Die rund einstündige Experience umfasst eine stimmungsvolle Pre-Show sowie eine 45-minütige Reise durch das Metaverse, die die legendäre Inkastadt Machu Picchu virtuell zum Leben erweckt.

Maya Hakvoort und Georgij Makazaria

Maya Hakvoort und Georgij Makazaria

© René Brunhölzl

VIPs zeigten sich begeisert

Zahlreiche prominente Persönlichkeiten folgten der Einladung zu dieser virtuellen Expedition nach Peru. Unter den Gästen waren unter anderem Musicalstar Maya Hakvoort, Schauspieler Martin Leutgeb, Opernsänger KS Herbert Lippert, Society-Lady Christina Lugner, Sänger Georgij Makazaria, Musicaldarstellerin Ann Mandrella, Schauspielerin Dagmar Schratter, Schauspieler Herbert Steinböck und Kabarettistin Adriana Zartl.

Der Abend klang bei Fingerfood und Drinks auf der Terrasse des Donauturms in gemütlicher Atmosphäre aus – ein gelungener Start für Wiens neue Adresse für immersive Erlebnisse.

