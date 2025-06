Bestseller-Krimiautorin Martina Parker war am So 29.6. zu Gast bei "Frühstück bei mir".

Martina Parker lud in ihr Hof im südlichen Burgenland, es ist ein typischer Streckhof, auf dem sie bereits seit vielen Jahren mit ihrer Familie lebt. Dort kredenzte die Autorin Stöckl zum Frühstück weiche Eier und einige Köstlichkeiten aus Eigenanbau. Darunter picksüße, kleine Erbsen.

Das Gespräch drehte sich um ihre Karriere, die sie vom Lifestyle-Journalismus zum Krimischreiben brachte. Irgendwann kam ihr die redaktionelle Arbeit vor wie eine Party um 3 Uhr früh. Zwar ist man noch da, aber man weiß schon lange nicht mehr, wieso.

Krimi-Karriere

Also fing Parker an, Bücher zu schreiben, und der Rest ist Geschichte. Dabei wäre es fast niemals dazu gekommen. Denn Parker leidet unter Legasthenie, einer Lese-Rechtschreibstörung. Bis heute, so gibt die Autorin offen zu, gibt es Worte, die sie immer googeln muss, weil sie nicht sicher ist, wie sie geschrieben werden.

Ratschläge für Legasthenie

Ganz oft wurde ihr darum geraten: "schreib nur, was du kennst, und schreib möglichst wenig" - ein Rat, den viele Legastheniker:innen oft hören. Gift für all jene, die gerne und kreativ schreiben. Parker: "Ich bin deswegen noch immer angefressen, denn hätte ich darauf wäre ich nicht da wo ich heute bin," Martina ließ sich weder von der Journalistinnenkarriere noch von der als Krimiautorin abhalten. Gut so! Denn so macht sie nicht nur tausende Lesende glücklich, sondern fungiert als Vorbild für all jene, die auch von Legasthenie betroffen sind, sich aber nicht darauf reduzieren lassen wollen.

Parkers neuer Streich

Parkers neuester Wurf ist "Miss Vergnügen", Start einer Krimireihe rund um Miss Brooks, eine jüngst schnöde abservierte verlorene Seele, die in einen Mordfall verwickelt wird und das auf gewohnt humorige Art mit kreativen Details. Vorstellen werden wir das Buch samt Interview mit Martina Parker auf unseren Buchseiten am 5.7.!