Martina Reuter feiert heißes Model-Debüt in Miami

Knapper Monokini, selbstbewusster Tiger-Print, ein Lächeln, das pure Lebensfreude ausstrahlt: Bei der Miami Beachwear Fashion Week 2025 sorgt eine Martina Reuter für einen ganz besonderen Gänsehaut-Moment. Das Publikum staunt, Kameras klicken und Social Media jubelt

Hinter dem Wow-Auftritt steckt eine Verwandlung, wie sie im Bilderbuch steht: Martina Reuter, 45, ORF-Moderatorin, zweifache Mutter, ehemalige „Dancing Stars“-Teilnehmerin – und jetzt Model bei einer der heißesten Fashion Shows der Welt. Auf Instagram lässt sie ihre Fans an ihrem großen Moment teilhaben: „Ich weine vor Freude. Erste Show 30 Minuten nach der Landung – es hat sich gelohnt! 14 Monate Training für die Königsklasse im Modeln: Miami Beachwear Fashion Week!“

Was niemand sieht: Der Weg zu diesem Moment war alles andere als einfach. Minus 30 Kilogramm, tägliches Training, eiserne Disziplin – Martina hat sich komplett neu erfunden. „Ich habe jeden Tag dafür trainiert. Mein Körper hat sich komplett verändert. Ich bin sooo stolz!“, schreibt sie weiter.

Bekannt ist die sympathische Wienerin aus dem ORF, wo sie seit Jahren als Mode- und Lifestyle-Expertin begeistert. Doch ihr Auftritt in Miami zeigt: Diese Frau ist nicht nur auf der Mattscheibe ein Hingucker, sondern auch auf dem internationalen Catwalk. Mit jeder Pose strahlt Reuter pure Selbstsicherheit aus. Ihr Auftritt in Miami ist nicht nur ein persönlicher Triumph, sondern auch eine Botschaft an alle Frauen: Veränderung ist möglich – mit Mut, Konsequenz und Selbstliebe.