Mausi Lugner (60) auf Yacht-Party: Champagner, Sonne, gute Laune

Die Ex von Baumeister Richard Lugner verlängert den Sommer und zeigt sich in Feierlaune - gemeinsam mit Freunden schippert sie durch die Adria.

Sie kann’s einfach nicht lassen: Mausi Lugner (60), die Ex von Baumeister Richard Lugner (†91), zeigt einmal mehr, wie man den Sommer verlängert – und zwar auf einer Luxus-Yacht vor der malerischen Kulisse der Adria.

„Wir sind viele Freunde auf mehreren Schiffen verteilt“, erzählt Mausi im Gespräch mit oe24. Und schon die ersten Bilder verraten: Hier geht es nicht um leise Erholung, sondern um ausgelassene Partystimmung. Champagner fließt in Strömen, Gläser werden hochgehoben, und die Gäste feiern, als gäbe es kein Morgen.

Mausi Lugner lässt sich auf der Yacht völlig gehen. © privat

Traumkörper trotz Partymarathons

Mausi selbst mittendrin – und wie gewohnt perfekt in Szene gesetzt. Im Bikini posiert sie strahlend am Sonnendeck, mal entspannt mit Glas in der Hand, mal elegant vor der untergehenden Sonne. Ihr Traumkörper sorgt für staunende Blicke, die Party-Queen zeigt, dass 60 nur eine Zahl ist.

Mausi zeigt, dass sie einen Körper, wie eine 20-Jährige hat. © privat

Feiern, flirten, Sonne tanken – das ist Mausi pur. Ob am Steuer einer Yacht oder beim Anstoßen mit Freunden, die Szene-Lady lebt den Sommer in vollen Zügen. „Es ist einfach eine Riesen-Gaudi“, sagt sie – und wird dabei zum echten Partytiger.