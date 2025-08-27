Mausi Lugner zieht blank – und liefert Nackt-Ansage an Anna Netrebko

Die Ex-Frau von Richard Lugner zeigt sich hüllenlos auf einer Yacht in Italien. Davor war sie mit Marcus Anhalt auf Shopping-Tour.

Christina „Mausi“ Lugner sorgt seit ihrem 60. Geburtstag regelmäßig für Schlagzeilen. Auf einer Segelyacht in Italien posierte sie völlig nackt und schickte das Foto an oe24. Mit der Aktion wollte sie augenzwinkernd auf das kürzlich veröffentlichte Oben-ohne-Bild von Opernstar Anna Netrebko reagieren – „meine Antwort auf Netrebko“, schreibt sie dazu und beweist, dass sie zwar sieben Jahre älter ist als die Opern-Diva, aber wesentlich fitter.

Umtriebiges Szene-"Mausi"

Lugner genießt derzeit einen abwechslungsreichen Sommer und pendelt zwischen Kitzbühel, Lignano, Teneriffa und Wien. Nun verbringt sie Zeit mit Freunden auf der Adria, wo sie die sonnigen Tage an Bord einer Yacht auskostet. In der Gamsstadt war sie gerade noch mit Millionär Karl Schweigl unterwegs. Mausi ist offiziell Single und zeigt: "Mir geht es besser denn je."

Neben entspannten Stunden auf dem Meer gehören auch Ausflüge an Land zu ihrem Programm: Gemeinsam mit ihrem langjährigen Weggefährten Marcus Anhalt wurde sie beim Shopping in teuren Luxus-Boutiquen gesichtet.

Mausi Lugner zeigt ihren Traumkörper. © privat

Das Foto vom Bug der Yacht zeigt Lugner selbstbewusst und entspannt – eine Pose, die ganz im Stil der Society-Lady inszeniert ist: glamourös, provokant und mit einem Hauch Selbstironie.