Melissa Naschenweng: Mit wem flirtet sie denn da im Urlaub?

Der Kult-Italiener soll ein ordentlicher Herzensbrecher sein. Jetzt postete Bousse mehrere Selfies mit Melissa Naschenweng und versah diese mit Rosen und Herzen.

Amore in Italia? Melissa Naschenweng urlaubt zurzeit gemeinsam mit einer Freundin in Lignano. Dort hat sie auch Bousse Saber Clark, den Kult-Kellner des Hotels Vittoria direkt am Strand, kennengelernt. Der Gastronom postete jetzt mehrere Schnappschüsse mit der Schlagersängerin auf Facebook und kommentierte diese mit Herzen und Rosen. Clark gilt als absoluter Herzensbrecher - er scheint einem Flirt mit Melissa nicht abgeneigt.

Liebe für Melissa

Die Sängerin hingegen ist glücklich vergeben - an Andreas Gabaliers Bruder Toni. Für sie werden die Selfies also eher ein Akt der Fan-Liebe gewesen sein. Naschenweng sorgt am Strand von Lignano jedenfalls für ordentlich Gesprächsstoff. Gerade hat sie zwei Bikini-Bilder auf Instagram gepostet, die ihre Follower in Furore versetzen.





Fans aus dem Häuschen

Fast 10.000 Likes und Kommentare wie: "Du bist eine absolute Traumfrau", "so eine unglaublich schöne Frau" und "eine Traumfigur" landeten nach nur wenigen Stunden unter den Schnappschüssen. Die Auszeit hat sich Melissa redlich verdient. Ab Ende Mai geht es dann wieder mit den Konzerten weiter.