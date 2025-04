Melissa Naschenweng: Ostern im Liebesnest mit Gabalier

Die Schlagersängerin verbrachte die Feiertage bei Familie Gabalier und gibt seltene Einblicke in ihr Privatleben.

Melissa Naschenweng, die beliebte Kärntner Schlagersängerin, hat das diesjährige Osterfest im Kreise der Familie ihres Partners Toni Gabalier verbracht. Gemeinsam mit Toni, seinem Bruder Willi Gabalier und dessen Ehefrau feierte sie in vertrauter Atmosphäre. Dabei gab die heimische Schlagerqueen seltene private Einblicke. Sie posierte gemeinsam mit ihrem Schwager in spe. Gemeinsame Fotos mit Toni gab es aber wieder nicht.

Familien-Selfies

Melissa posierte dafür mit Willi – ein charmantes Familienbild, aber die Fans warten trotzdem weiter auf das Pärchenfoto. Seit dem offiziellen Liebes-Outing im Juli 2023 ist die Beziehung der beiden zwar kein Geheimnis mehr, aber auch kein roter Teppich der Gefühle. Die beiden kennen sich schon lange und haben offenbar das On-Off-Spiel hinter sich gelassen. Jetzt ist es ernst – und sehr, sehr privat.





Von On-off zur großen Liebe

Toni Gabalier, der sich bewusst aus der Öffentlichkeit heraushält, begleitet Melissa gelegentlich zu Veranstaltungen, bleibt jedoch meist im Hintergrund. So auch beim Cup-Finale im Mai 2024, bei dem Melissa im VIP-Bereich des Wörthersee-Stadions erschien. Obwohl sie in Begleitung von Toni war, gab es keine gemeinsamen Fotos der beiden. Melissa schätzt an Toni besonders seine Zurückhaltung gegenüber dem Rampenlicht. ​

© Instagram/melissa_naschenweng

Auch während privater Unternehmungen, wie einem gemeinsamen Fahrradausflug in den Bergen, bleibt Toni meist im Hintergrund. In einem Instagram-Video von Melissa war er zwar kurz zu sehen, jedoch ohne klare Identifikation. Diese Diskretion scheint Teil ihrer gemeinsamen Strategie zu sein, ihre Beziehung weitgehend privat zu halten. ​

Öffentlichkeitsscheu

Die Entscheidung, ihre Beziehung nicht in den Vordergrund der Öffentlichkeit zu stellen, ermöglicht es Melissa und Toni, ihre gemeinsame Zeit ungestört zu genießen. Trotz des Interesses der Fans und Medien bleibt das Paar bei seiner Linie: Privates bleibt privat.​