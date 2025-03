Nach Streit: Showdown zwischen Lugner und "Mr.Ferrari"

Heribert Kasper organisierte das Event fünf Jahre lang gemeinsam mit dem mittlerweile verstorbenen Baumeister Richard Lugner.

Einst war er ein fixer Bestandteil der Lugner-Entourage, jetzt wagt sich Heribert Kasper alias "Mr. Ferrari" kaum noch in die Nähe der Familie des verstorbenen Baumeisters. Der Grund für das Zerwürfnis: Kasper versuchte, zwischen Mörtels Witwe Simone und Lugner-Tochter Jacqueline zu vermitteln und sprach von einem geplanten Termin zwischen den beiden Frauen. Ein Missverständnis, das schwere Folgen hatte.

Absage für Festival

Kasper solle sich nicht in Familienangelegenheiten einmischen, hieß es aus der Lugner City. Fortan wurde "Mr. Ferrari" von der Familie ignoriert. Auch Mausi Lugner sieht den alten Freund mittlerweile nicht mehr. "Mr. Ferrari" sagte folglich sein alljährliches Sportwagen-Treffen in der Lugner City ab. Dieses findet am Montag (24. März) dennoch statt - allerdings mit einem neuen Veranstalter.

Das sagt "Mr. Ferrari"

Was Heribert davon hält, dass sein "Baby" jetzt in anderen Händen ist, verrät er im Gespräch mit oe24: "Ich habe das Event fünf Jahre lang für meinen Richard organisiert und die Aufbauarbeit in der Lugner City geleistet", sagt er. Es sei dennoch schön, dass die Veranstaltung weitergeführt werde.

Showdown in der Lugner City?

"Alle Aktivitäten für die Sportwagen-Szene sind wichtig und positiv. Der Veranstalter, Autohändler Böhm, ist topseriös und unterstützt auch immer unser Sportwagenfestival in Velden." Heribert selbst werde sich die Ausstellung in der Lugner City auch ansehen. Das schreit ja fast nach einem Showdown. Die Show startet um 19 Uhr mit Louis Austen und weiteren Star-Acts.