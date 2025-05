So teuer werden die Karten für den Opernball 2026

Der Karten-Verkauf für den Ball 2026 wird erstmals gestaffelt gestaltet und die Möglichkeit für den Erwerb "einfacher" Eintrittskarten mittels Verlosung geregelt. Der Preis für die begehrten Tickets knackt nächstes Jahr erstmals die 400-Euro-Marke!

Am 12. Februar ist es wieder soweit und die Wiener Staatsoper verwandelt sich in den schönsten Ballsaal der Welt. Die Karten für den Wiener Opernball sind wie immer heiß begehrt. Und es gibt fast doppelt so viel Anfragen, wie es Karten zu vergeben gibt. Mit einem neuen System will Opern-Direktor Bogdan Roscic die Verabe der Tickets fairer machen.

© Andreas Tischler

Wer nur "einfache" Eintrittskarten, also Karten ohne Tischplätze oder Logen, erwerben wollen, kann sich vom 2. - 4. Juni 2025 über ein Anmeldeformular unter www.wiener-staatsoper.at/opernball/karten/ kostenlos für die Verlosung anmelden. Die Möglichkeit zum Kartenkauf wird dann per Zufall unter Ausschluss der Öffentlichkeit unter allen an der Verlosung teilnehmenden Personen zugeteilt. Wird man gezogen, wird man vor dern Staatsoper umgehend verständigt. Der Zeitpunkt, an dem die Bestellung innerhalb des oben angeführten Zeitraums abgeschickt wurde, spielt bei der Verlosung keine Rolle. Jeder kann maximal 4 Karten bestellen. Der Preis pro Karte beträgt nächstes 410 Euro - statt wie bisher 395 Euro.

Partystimmung in der Staatsoper. © Andreas Tischler ×

Wer bis Montag, 23. Juni nichts von der Oper hört, konnte bei der Verlosung vorerst leider nicht berücksichtigt werden. In diesem Fall kommt man automatisch auf eine Warteliste, die wiederum nach dem Zufallsprinzip erstellt wird und wird informiert sobald wieder Karten verfügbar sind. Da Kontingente erst nach und nach frei werden bzw. Gäste Karten auch fallweise erst kurzfristig in Kommission stellen, kann diese Verständigung mitunter auch längere Zeit dauern.

Karten mit Tischplätzen

Wer Eintrittskarten mit Tischplätzen erwerben möchte, kann dies ab 25. Juni, 10 Uhr mit einem gesondertes Bestellformular machen. Diese Bestellungen werden in chronologischer Reihenfolge des Eintreffens von der Staatsoper bearbeitet. Tischplätze kosten pro Person 230 Euro (zusätzlich zur Eintrittskarte) - was einen Gesamtpreis von 640 Euro ausmacht.

Was die Logen für das kommende Jahr angeht, sind die Preise dafür noch nicht bekannt.