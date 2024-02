Victoria Swarovski: Geheim in Wien vor Opernball

Die Kristall-Erbin überrascht auf Instagram im Ballkleid. oe24 weiß, was dahinter steckt...

Aufregung einen Tag vor dem Opernball: Victoria Swarovski posiert auf Instagram in einer traumhaften Robe in der Farbe des diesjährigen Society-Spektakel. Sofort wurde über einen Überraschungsaufritt der Star-Moderatorin am Ball der Bälle spekuliert.

Mit Adi Weiss am Opernball?

Es wäre zu schön um wahr zu sein, wenn die neue Liebe von Mark Mateschitz in einer der Logen morgen Abend Platz nehmen würde. Adi Weiss, der mit ihr auf dem Foto posiert, postet dazu doppeldeutig: "We are ready!"

Geheimes Shooting in Wien

Der "STYLE UP YOUR LIFE"-Herausgeber hatte Swarovski zu einem exklusiven Fotoshooting nach Wien geladen. Ob er auch mit ihr am Opernball antanzen wird? Wie oe24 erfuhr, leider nein. Victoria ist zwar in Wien, bleibt dem Rummel samt Blitzlichtgewitter jedoch dieses Mal lieber fern.

Seit ihrem Liebesouting mit dem Red Bull-Milliardär meidet die Supertalent-Moderatorin große Red-Carpet-Events - auch die Kitzbühel-Partys ließ sie heuer aus.