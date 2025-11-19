ORF-Moderatorin Kristina Inhof zeigt: SO groß ist ihre Tochter schon

Die sportliche Moderatorin gibt auf Instagram seltene Einblicke in ihr Privatleben - sehr zur Freude ihrer Fans.

Im ORF ist Kristina Inhof längst zu einer fixen Größe geworden – als souveräne Stimme im Sport und als charmante Gastgeberin großer Unterhaltungsshows. Doch auch abseits des Studios könnte es für die 36-Jährige kaum besser laufen. Im Frühjahr 2024 durfte sie ihre kleine Tochter Lena auf der Welt begrüßen, eine Nachricht, die sie damals mit einem zarten Instagram-Posting teilte: Zu sehen waren die winzigen Füßchen ihres Babys, ein Bild, das viele Herzen höherschlagen ließ.

Nun gewährt die beliebte Moderatorin erneut einen seltenen Blick in ihr Familienleben. In einer Instagram-Story zeigt sie sich beim Spaziergang durch den Tiergarten Schönbrunn. Lena sitzt dabei entspannt auf ihrem Arm, während Inhof strahlend in die Kamera lächelt – ein Moment, der Natürlichkeit und Geborgenheit ausstrahlt. Solche privaten Einblicke sind selten und werden von ihren Fans umso mehr geschätzt.

Kristina Inhof zeigt sich entspannt mit ihrer Tochter Lena im Tiergarten Schönbrunn. © Instagram

Liebesglück und Familien-Idylle

Inhof hat ihr privates Glück längst gefunden: Im Sommer 2025 gab sie ihrer Jugendliebe Georg Lauscha das Jawort. Der ehemalige Rennfahrer ist nicht nur ihr Partner durchs Leben, sondern auch der Vater ihrer Tochter. Gemeinsam bilden sie ein harmonisches Trio – und pflegen laut Umfeld ein Familienleben, das mit viel Humor, Sportbegeisterung und Bodenständigkeit gefüllt ist.

Parallel dazu läuft Inhofs Karriere weiter auf der Überholspur. Ob große Sportereignisse, Liveshows oder Moderationen im Hauptabend – die Wienerin gilt als eines der strahlendsten Gesichter des ORF. Zwischen Sendungen, Trainingshallen und Windeln findet die Neo-Mama offenbar mühelos ihren Rhythmus.

Mit ihrem jüngsten Schnappschuss zeigt Kristina Inhof jedenfalls eines: Das Leben als TV-Profi und Mama kann ein wunderbarer Spagat sein.