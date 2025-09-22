ORF-Star Kristina Inhof hat heimlich "Ja" gesagt

ORF-Star Kristina Inhof hat im Sommer ein ganz besonderes Highlight erlebt.

Kristina Inhof meldet sich mit einem gut gehüteten Geheimnis via Instagram bei ihren Fans. Die beliebte Unterhaltungs- und Sportmoderatorin und ihr langjähriger Freund Georg Lauscha haben im Sommer geheiratet.

In Weißenkirchen in der Wachau haben die Hochzeitsglocken geläutet. "Bevor der Herbst beginnt, verrate ich euch noch mein absolutes Sommer-Highlight", schrieb die 36-Jährige auf Instagram.

Verlobt waren sie seit 2023, im Mai des vergangenen Jahres wurden Sie das erste Mal Eltern einer Tochter. Nun ist mit dem Vollzug der Ehe das Familienglück endgültig perfekt.