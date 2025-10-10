"Padel Fail": Topmodel Lena Gercke verletzt sich beim Training

Trainierte für einen Auftritt bei der "Promi Padel WM" auf ProSieben

Lena Gercke hat sich beim Sport verletzt. Sie sei bei einem Sprung im Padel-Training "so doll umgeknickt, dass einfach gar nichts mehr geht", schrieb die 37-Jährige auf Instagram. In einem Video zeigte die Moderatorin die Schwellung an ihrem Fuß direkt nach dem Unfall. Dabei lag das Model auf dem Trainingsplatz und klagte: "Ich kann ihn einfach nicht bewegen." Später postete Gercke ein Foto mit Krücken in ihre Story und schrieb dazu: "Band scheint durch zu sein."

Mehr lesen:

Ein MRT solle weitere Aufschlüsse geben. Gercke, die 2006 die erste Staffel von Heidi Klums "Germany"s Next Topmodel" gewonnen hat, trainierte für einen Auftritt bei der "Promi Padel WM" auf ProSieben. In der Fernsehshow sollten sie und 15 weitere Promis am 18. Oktober im Doppel gegeneinander antreten, darunter Mats Hummels und Christoph Kramer. Ob das nun möglich ist, scheint fraglich.

© Getty Images

Der Trendsport Padel ist eine Mischung aus Tennis und Squash. Es wird in einer Art Käfig gespielt, dessen Wände aus Glas und Drahtgitterelementen bestehen. Die Wände werden mit in das Spiel einbezogen.