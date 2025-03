Lena Gercke schockt mit Virus-Infektion: "Herz angegriffen"

Das Model meldet sich nach acht Wochen zurück - ihr Körper hat noch schwer zu kämpfen.

Viele Wochen lang kämpfte Lena Gercke jetzt mit ihrer Gesundheit. Die GNTM-Gewinnerin infizierte sich Ende Februar mit dem RS-Virus und lag seither die meiste Zeit im Bett. "Vier Wochen" davon sei sie komplett fertig gewesen. "Es hatte auch das Herz angegriffen", verrät sie. Eine lange Zwangspause vom Sport sei hier also die logische Konsequenz gewesen.

Gercke: "Niemals aufgeben!"

In einer Story zeigt sich Lena Gercke auf dem Weg zum Sport und schreibt dazu: "Ob hier heute jemand nach acht Wochen Zwangspause wieder mit dem Sport angefangen hat?" Sie sei unendlich glücklich, dass sie wieder beginnen könne. "Auch wenn es sich immer wieder anfühlt, wieder von vorne anzufangen. Never give up!", schreibt sie weiter und zeigt sich zufrieden auf einem Spiegel-Selfie.





Bleibt ihr nur zu wünschen, dass die Kinder nicht den nächsten Virus ins Haus schleppen und sie vor allem ihr Herz ausreichend geschont hat.