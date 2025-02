Lena Gercke im Talk: "Ich bin keine typische Geschäftsführerin"

Lena Gercke war zu Besuch in Wien – und hatte einen Grund zu feiern: Ihre LeGer Studio Debüt-Kollektion ist ab sofort bei Peek & Cloppenburg erhältlich. MADONNA traf das Topmodel zum exklusiven Interview.

Mal ehrlich: Dass Lena Gercke eine echte Powerfrau ist, steht außer Frage. Seit ihrem Sieg in der ersten Staffel von Germany’s Next Topmodel hat sich die 36-Jährige nicht nur als Model einen Namen gemacht, sondern auch als Moderatorin und vor allem als erfolgreiche Unternehmerin. Doch Stillstand kennt sie nicht. Acht Jahre nach der Gründung ihrer eigenen Fashion-Brand LeGer erweitert Gercke ihr Label nun um eine neue Premiumlinie: LeGer Studio – eine Kollektion, die ihre Vision als Businesswoman neu definiert.

Im exklusiven Gespräch mit MADONNA spricht Lena Gercke über ihren Alltag zwischen Modelbusiness und Unternehmertum, ihre Rolle als CEO von LeGer, Mode-Trends, die sie liebt – und solche, an die sie sich gewöhnen musste...

Wie sieht ein typischer Tag im Leben von Lena Gercke aus?

Lena Gercke: Ehrlich gesagt gibt es bei mir keinen typischen Alltag. Jeder Tag sieht anders aus. An manchen Tagen fahre ich morgens ins Büro, bin nachmittags zu Hause, hole meine Kinder aus der Kita, spiele mit ihnen und bringe sie abends ins Bett. Dann gibt es aber auch Tage wie heute, an denen ich in Wien bin und den Launch von LeGer Studio feiere. Jeder Tag und jede Woche ist bei mir ganz anders.

Wie unterscheidet sich Lena Gercke, das Model von Lena Gercke, der CEO?

Gercke: Tatsächlich gar nicht so sehr. Ich bin keine typische Geschäftsführerin, sondern eher ein Teil des Teams. Mir ist bewusst, dass ich ohne mein Team hilflos wäre. Ob als CEO oder privat – ich verändere mich nicht.

Was haben Sie als Model gelernt, das Ihnen als Unternehmerin hilft?

Gercke: Flexibel zu sein. Sich schnell an Trends oder Veränderungen in der Welt anzupassen. Und vor allem: Man kann nur dann gut sein, wenn man ein starkes Team um sich hat.

Neutrale Töne sorgen für einen modernen Look, der sich mühelos in verschiedene Lebensstile integrieren lässt. Trenchcoat um € 179,99,- bei Peek & Cloppenburg. © LeGer by Lena Gercke ×

Was war der beste Fehler, den Sie in Ihrem Business gemacht haben?

Gercke: Ich habe oft einfach losgelegt, ohne mir groß Gedanken darüber zu machen – immer nach meinem Bauchgefühl. Und irgendwie hat das immer funktioniert. Ist das ein Fehler? Manche würden vielleicht sagen, ja, man sollte Dinge überlegter angehen. Aber ich bin eher ein Bauchmensch.

Was ist der beste Karriere-Rat, den Sie jemals bekommen haben?

Gercke: Bei einer Veranstaltung hat ein US-Talkmaster einmal eine Rede gehalten, die mich ziemlich inspiriert hat. Er hat betont, dass wirklich erfolgreiche Menschen immer authentisch bleiben – auch wenn sie damit anecken. Sie verstellen sich nicht und versuchen nicht, jemand zu sein, der sie nicht sind. Denn Menschen spüren das sofort.

Mit Ihrer neuen Kollektion möchten Sie Frauen ein Gefühl von Stärke vermitteln. Ihr persönlicher Tipp, um sich selbstbewusst zu fühlen?

Gercke: Es gibt viele Hilfsmittel, das eigene Selbstbewusstsein zu stärken – sei es durch Make-up, Hairstyling oder das richtige Outfit. Mit unserer Kollektion möchten wir dieses Gefühl unterstützen. Aber oft sind es auch kleine Dinge, die einen schlechten Tag in einen guten verwandeln können.

Welches Piece aus Ihrer neuen Kollektion lieben Sie am meisten?

Gercke: Oh Gott, nur ein Lieblingspiece? Ich habe tausend! (lacht) Aber wenn ich mich entscheiden muss: die vegane Lederjacke. Sie passt einfach zu allem. Generell sind alle Teile der Kollektion super miteinander kombinierbar.

Sets und oversized Pullover verkörpern den perfekten Business-Casual-Look. Jacke um € 119,99,-, Rock um € 59,99,- bei Peek & Cloppenburg. © LeGer by Lena Gercke ×

Welcher Fashion-Trend braucht dringend ein Comeback?

Gercke: Ich mag es, dass Ballerinas zurückkommen. Den Trend habe ich früher sehr viel und sehr gerne getragen, weil sie einfach total bequem sind.

Und welcher Trend sollte Ihrer Meinung nach schnell wieder verschwinden?

Gercke: Anfangs mochte ich Kitten-Heels nicht, weil es so aussah, als hätte jede Frau Schuhgröße 52. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und trage sie selbst. Also, um ehrlich zu sein, finde ich sie jetzt sogar ganz cool (lacht).

Welchen Star würden Sie gerne mal in LeGer sehen?

Gercke: Powerfrauen wie Jessica Alba.

Was motiviert Sie immer wieder neue Projekte zu starten?

Gercke: Meine Neugier. Ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren. Für mich ist es das Langweiligste auf der Welt, wenn man sich nicht weiterentwickelt und immer das Gleiche macht.

Die erste LeGer Studio-Kollektion „Return to Simplicity“ umfasst 33 vielseitige Pieces in neutralen und dezenten Blautönen, die modernen Business-Casual-Chic verkörpern – darunter Übergangsjacken, maßgeschneiderte Sets und oversized Pullover. Die Capsule-Kollektion ist ab sofort in ausgewählten Peek & Cloppenburg-Stores sowie online erhältlich.