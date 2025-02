Opernball 2025: Silvia Schneider im Talk über ihr Moderations-Debüt & ihre Traumrobe

Die Opernball-Moderatorinnen zeigen ihre Traumroben für die Ballnacht. Mit MADONNA spricht Silvia Schneider über ihr Moderations-Debüt und den Designprozess hinter ihrer Robe.

Alles Walzer heißt es am 27. Februar nicht nur in der Wiener Staatsoper, sondern auch im ORF: Ein Millionenpublikum verfolgt den Opernball vor dem TV-Bildschirm und wird vom Moderator:innen-Team Silvia Schneider, Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl, Marion Benda und Andi Knoll durch die Nacht begleitet. Am Tag danach präsentiert Lilian Klebow in „Alles Opernball“ die Höhepunkte aus dem Opernhaus (20.15 Uhr, ORF 1).

Silvia Schneider: Woman in Gold

Silvia Schneider berichtet heuer zum ersten Mal live vom Red Carpet. Ihre elegante Robe, die sie bei ihrer Moderations-Premiere am Ball der Bälle, an die sie mit „Demut und Freude“ herangeht, tragen wird, hat die Oberösterreicherin selbst entworfen und gemeinsam mit einer Couturière in vielen Arbeitsstunden umgesetzt. Schneiders Inspiration für das fließende Kleid in glamourösem Gold waren die glänzenden Nächte der Wiener Ballsaison.

Silvia Schneider über ihr Moderations-Debüt am Opernball

Was hat Sie zu Ihrem Kleid inspiriert?

Silvia Schneider: Ich habe mein Design von den glänzenden Nächten der Wiener Ballsaison inspirieren lassen. Diese Nächte sind für mich voller Magie und Eleganz – strahlend, klassisch, verspielt und ein wenig romantisch. Die Atmosphäre der Wiener Bälle hat mich dazu angeregt, ein Kleid zu entwerfen, das all diese Aspekte widerspiegelt.

Wie lange haben Sie daran gearbeitet?

Schneider: Für die Umsetzung habe ich mit der wunderbaren Couturier Liliya Semenova zusammengearbeitet. Es war eine intensive Zusammenarbeit, bei der wir gemeinsam jedes einzelne Detail ausgearbeitet haben. In über 100 Arbeitsstunden ist mein Traum in Gold entstanden: Eine „Woman in Gold“ für den Ball der Bälle – den Opernball.

Was bedeutet es Ihnen, den Opernball zu moderieren?

Schneider: Es bedeutet mir sehr viel, diesen besonderen Abend als Moderatorin zu begleiten. Der Opernball ist nicht nur ein Highlight der Wiener Kultur, sondern auch ein Symbol für Eleganz und Tradition. Es ist eine große Ehre, an diesem einzigartigen Event teilzunehmen. Ich gehe die Arbeit mit Demut und Freude an.

Opernball 2025: Das sind die Traumroben der Moderatorinnen

Opernball 2025: Die Roben der ORF-Ladys 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © ORF/Thomas Ramstorfer Die Robe für ihr Moderations-Debüt hat Silvia Schneider selbst entworfen und ihren Traum in Gold mit Couturière Liliya Semenova in über 100 Arbeitsstunden wahr werden lassen. © ORF/Thomas Ramstorfer Mirjam Weichselbraun trägt ein Couture-Bustierkleid von JCH Juergen Christian Hoerl, für das 150 Meter Tüll verarbeitet wurden. Es umhüllt die Silhouette mit Leichtigkeit und Grazie. © ORF/Thomas Ramstorfer Kulturlady Teresa Vogl hat sich heuer für eine zweiteilige Robe aus der Kollektion „flower of life“ von Eva Poleschinski entschieden. Die Macramé-Spitze besticht durch ihre Vielfarbigkeit. © ORF/Thomas Ramstorfer Das hochgeschlossene Paillettenkleid von Schauspielerin Lilian Klebow stammt aus einer Vorarlberger Stickerei und ist ein Entwurf der österreichischen Designerin Michel Mayer. © ORF/Thomas Ramstorfer Marion Benda moderiert in einem Abendkleid von Talbot Runhof, das aus fließendem Tüll gefertigt ist. Durch die starke Farbe springt es sofort ins Auge.

Gold, Tüll und Macramé-Spitze: Die Opernball-Moderatorinnen Silvia Schneider, Mirjam Weichselbraun, Lilian Klebow und Teresa Vogl zeigen ihre traumhaften Kleider für eine glamouröse Ballnacht.