Lena Gercke

Autsch!

Nach Catwalk in Paris: Lena Gercke präsentiert Wunden – „wie nach einer Schlägerei"

02.10.25, 15:49
Das Top-Model lief gerade in Paris bei der Show von L'Oréal - kurz darauf passierte ein Missgeschick. Auf Instagram zeigt Lena Gercke ihre Verletzungen. 

Model  Lena Gercke  (37) hat derzeit einen straffen Terminplan. Kaum stand sie bei der Modenschau von L’Oréal in Paris auf dem Catwalk, ging es für die erste „Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerin schon wieder zurück nach Berlin. Zeit zum Durchatmen blieb da kaum – und Schlaf ebenso wenig.

Wie Gercke nun auf Instagram erzählte, hatte die Müdigkeit prompt Folgen. „Wisst ihr, was passiert ist?“, fragte sie ihre 3,3 Millionen Follower neugierig. Die Antwort lieferte sie gleich selbst: „Ich bin nach meinem Zwei-Stunden-Schlaf in Paris morgens einfach ausm Auto gefallen.“

 


 

Blessuren an den Händen

Mit selbstironischem Lachen kommentiert die Moderatorin und Designerin ihr Malheur: „Ja, hat zum Glück keiner gesehen. War sehr elegant.“ Doch ganz ohne Spuren blieb der kleine Unfall nicht. Bereits in einem vorherigen Story-Slide zeigt Gercke ihre rechte Hand, die deutliche Kratzer und Blessuren davongetragen hat. „Sieht aus, als hätte ich eine Schlägerei gehabt“, schreibt sie dazu.

Lena Gercke hat sich die Fingerknöchel verletzt. 

© Instagram

Bodenständige Business-Lady

Statt zu jammern, macht sie sich lieber über ihre eigene Tollpatschigkeit lustig. Das passt zu ihrem Image: Seit Jahren gilt die Unternehmerin als diszipliniert, ehrgeizig und erfolgreich, gleichzeitig aber auch bodenständig und nahbar. Auf Instagram teilt sie regelmäßig nicht nur glamouröse Fashion-Momente, sondern auch private Einblicke in ihren Alltag mit Partner Dustin Schöne und den beiden Töchtern.

