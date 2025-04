El Salvador darf nicht zu neuem Guantanamo werden

Die katholische Kirche in El Salvador hat die Regierung von Präsident Nayib Bukele davor gewarnt, das zentralamerikanische Land in ein "großes internationales Gefängnis" zu verwandeln.

El Salvador dürfe nicht zu einem zweiten Guantanamo werden, sagte am Sonntag der Erzbischof von San Salvador, José Luis Escobar, mit Blick auf das umstrittene US-Lager auf Kuba. "Wir fordern die Regierung auf, dies nicht zuzulassen."

Hunderte Migranten abgeschoben

Bukele und US-Präsident Donald Trump hatten am vergangenen Montag in Washington ihre enge Zusammenarbeit bei der höchst umstrittenen US-Abschiebepolitik zelebriert. Die USA haben seit Trumps Amtsantritt hunderte Migranten nach El Salvador abgeschoben, wo sie in einem berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis für Schwerkriminelle inhaftiert wurden. Die US-Regierung beschuldigt sie, Mitglieder der beiden lateinamerikanischen Banden MS-13 und Tren de Aragua zu sein, obwohl es dafür häufig keine Beweise gibt.

Rund 2,5 Millionen Salvadorianer leben in den USA. Das Geld, das sie in ihre Heimat überweisen, macht fast ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts des zentralamerikanischen Landes aus.