Pizzera: 'Notschlachtung für Putin'

Im Zuge des Ukraine-Benefizkonzerts nahm sich Paul Pizzera kein Blatt vor den Mund

Beim Rekord-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion erhoben am Samstag heimische Musik-Stars ihre Stimmen für den Frieden. Unter dem Titel "We Stand With Ukraine" spielten Bilderbuch, Mathea, Wanda, Seiler und Speer, Turbobier, Pizzera und Jaus und viele weitere Acts über zwei Millionen Euro Spendengelder ein. Letztere ließen ihren Emotionen nicht nur auf der Bühne, sondern auch im oe24.TV-Interview freien Lauf.

Pizzera fällt nur eine Lösung für Putin ein

In ihrem neuen Hit "Klana Indiana" behandeln Paul Pizzera und Bühnenpartner Otto Jaus das Thema Seelenschmerz. Es geht darum, dass man sich für die Inanspruchnahme von Therapie auf keinen Fall schämen sollte. Darauf angesprochen, was denn die beste Therapie für Putin sei, antwortete Pizzera: "Das übersteigt meinen medizinischen Horizont, aber Notschlachtung wahrscheinlich..."

Das ganze Interview mit Pizzera und Jaus, finden Sie hier: