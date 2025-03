Pocher-Ex Amira Aly: "Panikattacken" auf dem Filmset

Amira Aly hat ihre erste große Rolle ergattert. Beim Dreh von "Im Zeichen des Drachen" stößt sie jedoch an ihre Grenzen.

Bald ist Pocher-Ex Amira Aly auch auf der großen Leinwand zu sehen, denn in "Im Zeichen des Drachen" hat sie ihre erste Hauptrolle an der Seite von Erol Sander ergattert. Am 27. März war der letzte Drehtag für das Filmprojekt und Amira gab Einblick hinter die Kulissen. Auf Instagram nahm sie ihre Fans mit aufs Set, wo nicht immer alles nach Plan zu laufen schien.

Amira Aly in den dunklen Katakomben. © Instagram

Amira hat "Platzangst"

Als sie in Katakomben hinabsteigen muss, hält sie kurz inne. 53 Stufen gehen in die Dunkelheit hinunter: "Ich bin schon gespannt, wie ich das machen werde, mit meinen Panikattacken, mit meiner Platzangst", sagt Amira. Ihre Visagistin filmt sie dabei, wie sie all ihren Mut zusammennimmt und trotz der negativen Gedanken vorsichtig die Stiegen runtergeht.





Augen zu und durch

Letztendlich hat Amira es bis ganz nach unten geschafft, wo auch schon das Filmteam auf sie wartete. Sander spielt im Film "Im Zeichen des Drachen" einen tauben Ermittler. Er übernahm im Vorfeld auch das Coaching von Amira - und die scheint ihn mit ihrer Leistung begeistert zu haben: "Amira ist ein Naturtalent, wirkt vor der Kamera total natürlich und überzeugt mit ihrer Mimik."

Hochzeit mit Christian Düren?

Gerade sprach Amira Aly auch über private Themen. Eine Hochzeit mit ihrem Partner Christian Düren könne sie sich gut vorstellen. "Ich bin ja erst 32", ließ sie wissen. Für Aly käme nur eine klassische Hochzeit in Weiß in Frage. Sie liebe es, den Prinzessinnenmoment zu erleben.