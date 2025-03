Fashion-Launch des Jahres: Amira Aly launcht Mode-Kollektion mit ABOUT YOU

Gemeinsam mit der österreichischen Moderatorin Amira Aly präsentiert der Online-Retailer ABOUT YOU die erste Kollektion ihres eigenen Labels AMI ALY.

Mode-Fans, aufgepasst! Amira Aly bringt ihre erste eigene Kollektion heraus – und die ist genau das, was Mode-Profis brauchen: minimalistisch, elegant und super vielseitig. Ob für den Alltag oder besondere Momente, die Pieces von AMI ALY SS25 sind die perfekte Mischung aus Lässigkeit und Style.

© About You x Ami Aly ×

Clean, cool & classy

Von entspannten Leinen-Sets über must-have Basics bis hin zu trendigen Denim-Styles – AMI ALY steht für klare Schnitte, perfekte Passformen und eine dezente, aber raffinierte Farbpalette. Die Kampagne vermittelt eine Botschaft von moderner Weiblichkeit und Empowerment. In einem minimalistischen Studio zeigt die Kampagne Amira Aly in natürlichen Posen und so wie sie ist – authentisch, ausdrucksstark und sympathisch.

© About You x Ami Aly ×

Persönlich, authentisch, 100% Amira

„Mode hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht”, so die fesche Kärntnerin über ihre Debüt-Kollektion. Die Kollektion ist stark von dem eigenen Stil der Moderatorin und Podcasterin geprägt. „Mir war es sehr wichtig, dass AMI ALY authentisch ist. Alle Teile trage ich selbst gerne im Alltag”, so Oliver Pocher's Ex über ihren Launch.

© About You x Ami Aly ×

Save the date!

Die exklusive Kollektion ist ab dem 28. März 2025 in allen ABOUT YOU Online-Fashion-Stores erhältlich. Minimalismus mit Twist, Everyday-Looks mit High-Fashion-Flair – diese Pieces sind ein Must-have für jede stilbewusste Garderobe.