Sebastian Kurz’ Geheime Afterparty: So wild ging’s nach „Schinkenfleckerl & Gin Tonic“ weiter

Nach der offiziellen Party im Café Bazar war für die prominenten Gäste von Sebastian Kurz noch lange nicht Schluss. Sie alle feierten gut gelaunt weiter - an einem anderen Ort

Wenn Sebastian Kurz zum dritten Mal zum legendären „Schinkenfleckerl & Gin Tonic“ lädt, lässt sich die heimische Prominenz nicht zweimal bitten. Trotz strömenden Regens wurde das Café Bazar am Salzachufer auch diesmal wieder zum gesellschaftlichen Hotspot während der Salzburger Festspiele. Schon kurz nach 20 Uhr war das beliebte Lokal bis zum letzten Platz gefüllt, und die Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Medien feierten Schulter an Schulter.

Mehr lesen:

Österreichs Elite

Die Gästeliste des Abends las sich wie das Who’s Who der heimischen Elite: Neben Ex-Bundeskanzler Kurz und Ex-Rennfahrer Markus Friesacher als Gastgeber waren unter anderem Milliardär Wolfgang Porsche, Unternehmer Sigi Wolf, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Ex-Minister Gernot Blümel und Elisabeth Köstinger sowie Unternehmerin Elisabeth Gürtler, Fußballlegende Otto Konrad und Ex-Opernball-Organisatorin Maria Großbauer vertreten. Auch Model und Schauspielerin Larissa Marolt, ORF-Moderatorin Leona König und RTL-Moderatorin Katja Burkard samt Ehemann Hans Mahr ließen sich das Event nicht entgehen.

Zwischen Schinkenfleckerl, Small Talk und Blitzlichtgewitter wurde ausgelassen gefeiert, genetzwerkt und gelacht – ein gelungenes Gesellschafts- und Kultur-Highlight, das Salzburg weit über die Festspielzeit hinaus als sommerlichen Treffpunkt der Elite etabliert.

Hier feierten Schallenberg, Köstinger und die Salzburg-Spieler bis in die frühen Morgenstunden. © privat

Eine lange und legendäre Nacht

Doch die Party war noch lange nicht zu Ende: Gegen 2 Uhr morgens verlegte sich der illustre Kreis in die VIP-Area des ehemaligen Club Take Five, der inzwischen unter dem Namen Balboa firmiert. Sebastian Kurz selbst war dort zwar nicht mehr zu sehen, dafür tanzten unter anderem Elisabeth Köstinger, Modedesignerin Lena Hoschek, Alexander Schallenberg, Ö3-Journalistin Elke Rock und Ferdinand Wegscheider ausgelassen weiter. Teilweise wurde auf Tischen getanzt, Flaschen wurden herumgereicht und alle schienen die Zeit sichtlich zu genießen.

Elisabeth Köstinger und Elke Rock feierten bis zum Morgengrauen mit. © Instagram

Ganz oben im VIP-Bereich fanden sich auch die Profis von Red Bull Salzburg ein, die ebenfalls allen Grund zum Feiern hatten. Bis zum Tagesanbruch – und für manche sogar noch länger – wurde hier gesungen, getanzt und genetzwerkt.