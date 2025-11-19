Sila Sahin: 1. Song als Liebeserklärung an Austria-Star Samuel Radlinger

Die Schauspielerin startet eine Gesangskarriere und widmet ihren ersten Song gleich ihrem Ehemann.

Mit dem nahenden ersten Advent sorgt Sila Şahin-Radlinger bereits für festliche Stimmung – allerdings nicht auf der Theater- oder TV-Bühne, sondern am Mikrofon. Die aus Serien wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und „Alles was zählt“ bekannte Schauspielerin wagt sich erstmals offiziell in die musikalische Welt und bringt gemeinsam mit Kollegin und Freundin Antonia Parensen das Duett „Weiße Weihnacht“ heraus (ab 19.11. u. a. auf Spotify).

Die Aufnahme, eine liebevolle Hommage an ihren Ehemann, den Austria-Wien-Torhüter Samuel Şahin-Radlinger, markiert für sie einen ganz persönlichen Meilenstein.

Herzenswunsch

Im Gespräch mit Bild erzählt Şahin, wie es zu diesem Projekt kam, warum ihr der Song so viel bedeutet und welche Rolle ihre Familie dabei spielt. Mutter der beiden Söhne Elijah (7) und Noah (6), erfolgreiche Schauspielerin – und nun auch Sängerin: Für sie ist diese neue Facette keine spontane Idee, sondern die Erfüllung eines lang gehegten Traums. „Es war schon immer ein großer Herzenswunsch von mir, mal einen Song aufzunehmen. Nun habe ich mir meinen Traum vom Singen erfüllt.“

Besonders freut sie sich über die Zusammenarbeit mit Antonia Parensen, die wie sie selbst 2024 mit ihrer Familie aus Berlin nach Österreich übersiedelt ist. Beide Frauen verbindet nicht nur die langjährige Freundschaft, sondern auch ihr ähnlicher Lebensrhythmus als berufstätige Mütter. Den „Girlspower-Song“, wie Şahin das Duett nennt, haben die beiden mit viel persönlichem Einsatz vorbereitet. Während Şahin während ihrer Schauspielausbildung lediglich „ein bisschen Gesangsunterricht“ genossen hat, steuerte Parensen als Gesangscoach wertvolle Tipps bei und zeigte ihr vor dem Studiotermin „noch ein paar Atemübungen“.

Liebeserklärung an Samuel

Im Songtext von „Weiße Weihnacht“ finden sich Zeilen, die sofort ins Herz treffen: „Ich finde meinen Wunsch nicht in den Sternen, sondern in deinen Armen.“ Diese Worte richten sich – wenig überraschend – an ihren Ehemann. „An meinen Mann Sammy natürlich! Wir haben oft zu wenig Zeit füreinander. Gerade wenn man arbeitet und Kinder hat, schafft man es oft nicht, die Beziehung zu seinem Partner zu pflegen.“ Für Şahin ist das Duett deshalb mehr als nur ein musikalisches Experiment: „Der Song ist auch ein Geschenk für meinen Mann. Es ist ein Liebesbeweis-Song!“

Und worauf es ihr in der Weihnachtszeit wirklich ankommt? Auch dafür findet sie klare Worte: „Nicht die Geschenke sind an Weihnachten wichtig, sondern dass man jemanden zum Kuscheln hat.“