Simone Lugner mit harter "Dancing Stars"-Kritik

Die Witwe des Baumeisters zieht nach der ersten Trainingswoche Bilanz - und die fällt nicht allzu positiv aus.

Schon nach dem ersten Trainingstag bei "Dancing Stars" ließ Simone Lugner auf Instagram wissen: "Ich bin unzufrieden mit meiner Leistung." Nach einer Woche unter den Fittichen von Tanzpartner Danilo Campisi, fällt ihr Urteil nicht unbedingt besser aus: "Wir lachen, wir fluchen, wir diskutieren", schreibt sie zu einem Foto aus dem ORF-Zentrum. Dann geht sie mit sich selbst erneut hart ins Gericht: "Italienisch kann ich besser als tanzen. Wobei, das verwechsle ich jetzt vielleicht auch mit Espanol."

Danilo beschwert sich

Auch Campisi habe sich schon bei ihr beschwert, da er die ganze Arbeit machen müsse. "Er schwitzt auch viel mehr als ich. Eigentlich schwitze ich gar nicht", sagt sie. Zurzeit üben die beiden einen Quickstep zu einem Song von Linkin Park. Welcher genau das sein wird, bleibt noch ein Geheimnis.

Tanz-Kostüme und Showstart

Paulus Bohl, Julia Cencig, Eva Glawischnig, Aaron Karl, Stefan Koubek, Simone Lugner, Heilwig Pfanzelter, Wolfgang „Fifi“ Pissecker, Anna Strigl und Andi Wojta präsentierten am Dienstag auch erstmals ihre Tanz-Outfits für die 16. Staffel der ORF-Show. Los geht es mit den Live-Shows am Freitag, dem 14. März 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON. Zur Einstimmung präsentiert Andi Knoll bereits am 7. März „Dancing Stars - Die Promis sind startklar!“.