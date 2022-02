So erfuhr Arnies unehelicher Sohn, wer sein Vater ist

Schwarzeneggers unehelicher Sohn Joseph Baena kann sich gut daran erinnern, als rauskam, wer sein Vater ist

Es ist schon schlimm genug seinen Vater nicht zu kennen. Wenn er dann auch noch ein Superstar ist und sich die Welt in dem Moment, wo man dies erfährt komplett verändert, ist das noch schlimmer. Passiert ist das Arnold Schwarzeneggers (74) unehelichem Sohn Joseph Baena (24). Er stammt aus einer Affäre mit Arnies früherer Haushälterin Mildred Baena (60) Vor mehr als zehn Jahren kam der Moment, der alles änderte: „Ich erinnere mich sehr lebhaft an den Tag“, verrät Joseph im Interview mit „Men’s Health”. „Ich war in der achten Klasse. Es war die fünfte oder sechste Stunde. Und ich wurde aus dem Unterricht geholt. Meine Mutter sagte: ‚Wir müssen gehen – alle erfahren gerade von dir und wer dein Vater ist." Brisant: Damals war Arnie noch immer mit Maria Shriver verheiratet.

Medienrummel um Schwarzenegger-Sohn

Anfang 2011 wurde Joseph Baena dann zum Opfer der Paparazzi. Nachrichtenwagen standen vor dem Haus, Fotografen verfolgten Mutter und Sohn. „Ich war 13“, erinnert sich der Schwarzenegger-Sohn. „Dein Körper verändert sich, dein Geist verändert sich. Und dann hat sich plötzlich mein Leben vor meinen Augen verändert.“ Seine Mutter und er hätten versucht bei Verwandten in Texas unterzukommen. "Sie war wirklich die einzige Person, die ich hatte, und ich war wirklich die einzige Person, die sie hatte."

Baena eifert dem Papa nach

Wann er seinen berühmten Vater das erste Mal sah, wollte Arnies Sohn nicht preisgeben, dafür erzählte er aber, dass er und Papa Schwarzenegger anfingen, gemeinsam zu trainieren, als er 18 war. „Ich war so nervös“, erinnert sich Baena. „Ich beobachtete ihn, versuchte zu sehen, was er tat und wie er sich verhielt.“ Heute haben die beiden ein ganz normales Vater-Sohn-Verhältnis. Baena möchte auf jeden Fall genauso erfolgreich werden wie sein berühmter Vater