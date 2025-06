SO feierte Mausi Lugner ihren "29 + 1." Geburtstag: "Hangover"

Die Ex-Frau des Baumeisters verrät, dass sie bis in die frühen Morgenstunden gefeiert hat.

Christina „Mausi“ Lugner, bekannt für ihren Charme, ihre Lebensfreude und eine Prise Selbstironie, hat ihren 60. Geburtstag (29+1) auf ganz besondere Weise zelebriert. Statt sich von Zahlen bestimmen zu lassen, gönnte sich die umtriebige Society-Lady eine kleine Auszeit an einem geheimen Urlaubsort. Wo genau sie sich befand, bleibt ihr kleines Geheimnis – doch so viel ließ Mausi durchblicken: „Ich habe bis in die frühen Morgenstunden in einem Beachclub gefeiert. Mit Bikini und Shorts.“ Begleitet wurde sie von guten Freunden, die mit ihr diesen besonderen Tag in entspannter und stilvoller Atmosphäre verbrachten.

Leichtigkeit und Lebenskunst

An einem Ort, an dem das Meer die Kulisse und die Musik der Nacht den Takt vorgab, zeigte Mausi Lugner einmal mehr, wie elegant sich Lebenslust und Stil verbinden lassen. Weit entfernt vom Trubel des Alltags ließ sie die Nacht mit Leichtigkeit auf sich wirken – ein Fest, das weniger durch äußeren Glanz als durch die Tiefe der Begegnungen und die Freude am Augenblick glänzte.

Mausi Lugner schickt sonnige Grüße aus einem geheimen Urlaubsparadies. © oe24 ×

Ein Hoch auf das Leben

Ob mit 29, mit 60 oder irgendwo dazwischen – Christina Lugner beweist einmal mehr, dass Lebensfreude und Eleganz keine Frage des Alters sind. Ihr Geburtstagsfest war kein Rückblick, sondern ein Blick nach vorn – heiter, herzlich und erfüllt vom Glanz echter Momente. Am 10. Juni feiert das Szene-"Mausi" dann auch hierzulande. Im Strandcafé an der Alten Donau.

Wir gratulieren herzlich und sagen: Auf viele weitere Jahre voller Sonne im Herzen – und vielleicht auch im Beachclub.