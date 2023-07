× Springsteen mit Frühstart in Wien

Wien hat heute für drei Stunden den besten "Boss": Bruce Springsteen rockt das Happel-Stadion. Über 50.0000 Fans sind dabei. Achtung: Springsteen legt schon um 19 Uhr los.

Die 3 Stunden und 41 Minuten von seinem letzten Wien-Konzert anno 2012 wird er zwar nicht erreichen, aber mit knapp 3 Stunden Marathon-Programm liefert Bruce Springsteen auch heute wieder das längste Konzert des Jahres. Über 50.000 Fans feiern das Comeback vom "Boss" im Happel-Stadion. Gestern wurde dazu noch ein Rest-Kartenkontigent aufgelegt: Zum wohlfeilen Preis von bis zu 185 Euro. Und mit recht schräger Sicht auf die Bühne. Ähnlich wie jüngst bei Harry Styles.

Achtung: Springsteen legt in Wien einen Frühstart hin, startet bereits um 19 Uhr (!) und liefert auch eine ganz neue Konzert-Erfahrung: Statt dem üblichen Wunschprogramm voll Überraschungen gibt's erstmals eine relativ gescriptete Show. Ähnlich wie bei seiner legendären Konzert-Reihe am Broadway und nicht minder magisch.

Programm. Vom Opener No Surrender, den er überpünktlich mit einem schlichten "Hallo Wien: eins, zwei, drei, vier!" zünden will, bis zum Solo-Akustik-Finale I'll See You In My Dreams erzählt Springsteen mit der legendären E Street Band seine Erfolgs-Karriere- über 140 Millionen verkaufte CDs, 12 Grammys und der Oscar (1994, Streets Of Philadelphia) - in mindestens 26 Songs nach. Mit Hits (The River), Raritäten (Kitty's Back) und dem Commodores-Cover Nightshift.

Erinnerung. Die üblichen, oft nicht minder legendären Storys zwischen den Songs bleiben bis auf eine sentimentalen Erinnerung vor Last Man Standing aus. "Ich bin der einzige Überlebende meiner allerersten Band, das gibt mir schon zu denken."

Zugaben. Die ganz großen Kracher - von Born To Run über Glory Days bis Dancing In The Dark - gibt's erst als Zugabe. Spannend: Auf Born In The USA und My Hometown wurde zuletzt in Hamburg aber wieder verzichtet.

Springsteen als Phantom in Wien. Mit Hotel-Trick

Privat. 20 Sekunden Winken vom Hotelbalkon im dritten Stock. Mehr hat man bislang vor Bruce Springsteen nicht gesehen. Der "Boss" völlig undercover in Wien!

Alle Fans ausgetrickst. Sonntag um 16.10 Uhr setzte sein Boeing-757-Privatjet in Schwechat auf. Direkt vom Rollfeld ging's mit acht Vans und zwei Limousinen nicht zum Imperial, wo er seit 1997 ja immer logierte und deshalb viele Fans vergeblich warteten, sondern zum luxuriösen Rosewood-Hotel. Dort hat er eine feudale Ecksuite gebucht. Die hat er sbilang noch nicht verlasen. Anders als die E-StreetBand: Nils Lofgren, Roy Bittan, Max Weinberg, Garry Talent und Jake Clemons wurden schon bei Sightseeing-Trips gesichtet. Morgen gegen 14 Uhr will er wieder abreisen.

ÖSTERREICH_reporter Zeiderl-Künz mit Jake Clemons in Wien

Das ist die geplante Setlist:

No Surrender

Ghosts

Prove It All Night

Letter to You

The Promised Land

Out in the Street

Darlington County

Working on the Highway

Kitty's Back

Nightshift

Mary's Place

(My Hometown)

The River

Last Man Standing

Backstreets

Because the Night

She's the One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Thunder Road

Zugaben:

(Born in The USA)

Born to Run

Bobby Jean

Glory Days

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

I'll See You in My Dreams