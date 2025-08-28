Terminator & Gladiator: Schwarzenegger und Möller werben für Diskonter

Die beiden Hollywood-Stars sind die neuen Testimonials für eine Eigenmarke des Diskonters Lidl.

Auf der Leinwand kennt man sie als Muskelpakete mit dicken Waffen. Doch Arnold Schwarzenegger (76) und Ralf Moeller (65) beweisen jetzt, dass sie auch im Alltag Hand anlegen können – und das mit einer guten Portion Selbstironie. In einem aktuellen Werbespot für die Lidl-Eigenmarke Parkside in Deutschland zeigen sich die beiden Hollywood-Stars nicht als Actionhelden, sondern als Heimwerker mit Humor.

Im Clip hantieren „Terminator“ und „Gladiator“ gemeinsam im Garten – sie hämmern, schneiden und werkeln. Während Schwarzenegger mit Routine agiert, muss sich Moeller von seinem langjährigen Freund so manchen Spruch gefallen lassen. Besonders beim Heckenschneiden oder beim Blumenbeet hat der Ex-Bodybuilder das Nachsehen. Doch genau das macht den Spot so unterhaltsam: Zwei Hollywood-Größen, die sich selbst auf die Schaufel nehmen.

Vom Bauarbeiter zum Weltstar

Für Schwarzenegger ist das Heimwerken keineswegs nur ein Werbegag. Bevor er Weltkarriere machte, jobbte er in Österreich als Maurer. „Ja, das stimmt – als ich jung war, habe ich auf dem Bau gearbeitet, um mir etwas dazuzuverdienen“, erinnert er sich im Gespräch mit Bild. Diese Erfahrung habe ihn geprägt: „Seitdem weiß ich, was echtes Handwerk erfordert – Willen und Durchhaltevermögen.“

Auch in Los Angeles griff er später selbst zu Hammer und Schaufel, als er sein erstes Haus renovierte. Beton gießen, Wände einreißen, Stromleitungen verlegen – für Schwarzenegger kein Problem. Für ihn gibt es Parallelen zwischen Handwerk und Sport: „Beim Bodybuilding kommt es auf jeden Muskel an, beim Mauern auf Kraft und Präzision.“

Tipps vom Profi-Heimwerker

Doch was rät der Ex-Gouverneur Hobbyhandwerkern? „Wer bei der Vorbereitung schludert, hat hinterher doppelten Ärger. Lieber dreimal messen und nur einmal sägen“, betont er. Denn gutes Werkzeug allein sei noch lange kein Garant für Erfolg.