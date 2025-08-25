Sorge um Schwarzenegger-Sohn Christopher: Plötzlich ist er sehr dünn

Christopher Schwarzenegger hat sehr viel Gewicht verloren - ist das noch gesund?

Christopher Schwarzenegger ist seit einiger Zeit dabei, abzunehmen. Erst vor wenigen Monaten machte er mit Bildern von sich reden, die seinen rastischen Gewichtsverlust zeigen. Damals erklärte er auch, wie er abnahm.

Mehr zum Thema

© Instagram

Familienfoto

Nun ist der 27-jährige Sohn von Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver sich auf einem Foto zu sehen, das seine Schwester Katherine Schwarzenegger Pratt am 22. August auf Instagram gepostet hat. Auffallend ist: Er hat weiter abgenommen. Der 27-Jährige erklärte vor ein paar Monaten, dass er seit der Highschool „alles versucht“ hat, um abzunehmen. „In der Highschool habe ich Essen geliefert bekommen, und ich erinnere mich, dass ich mich wie ein Spinner fühlte, als ich seltsame Pausenbrote in die Schule mitbrachte“, erinnert er sich. "Es geht nicht von heute auf morgen, man muss viel ausprobieren."

So verlor er Gewicht

Auf dem Bild trug Christopher ein weißes Hemd und rosa Shorts, während er auf einem Boot auf sein Handy schaute. Ist eine so rasche Gewichtsabnahme gesund, oder mutet er seinem Körper zu viel zu? Anfänglich habe er lediglich Brot von seinem Speiseplan gestrichen. Dann kamen weitere Regeln dazu.

Bei einer Veranstaltung 2016 mit Schwestern und Mama. © Getty Images

Weitere Bilder in dem Post zeigten seine Mutter Maria (69) und seinen Schwager Chris Pratt. Auch Christophers Onkel Anthony Shriver war auf den Schnappschüssen zu sehen, ebenso wie offenbar einige Kinder von Katherine und Chris.