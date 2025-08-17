Alles zu oe24VIP
Schmuckbrunch Köchert
© Neumayr

Seltener Auftritt

Tobias Moretti: Tochter Rosa (14) begleitet ihn zu Schmuck-Ehrung

17.08.25, 13:27
Die Edeljuweliere Köchert luden wieder zum traditionellen Schmuckbrunch auf Schloss Fuschl ein. 

Beim traditionellen Schmuckbrunch auf Schloss Fuschl begeisterten die „Sisi Sterne“ von Florian, Christoph und Wolfgang Köchert einmal mehr die Anwesenden. Einige andere Geschmeide überraschten mit ihrem Wert, der sechsstellig ist. 

Ehre für Moretti

Der Festspielring ist günstiger, aber sehr besonders, denn er wird nur verliehen, kann nicht gekauft werden. Dieses Mal wurde die Ehre Schauspieler Tobias Moretti zuteil, der in Begleitung seiner 14 Jahre alten Tochter Rosa war.

Schmuckbrunch Köchert
© Neumayr

Trage nur Ehering

Schmückt sich der Schauspieler gerne? Moretti: „Im Grunde trage ich nur meinen Ehering. Momentan aber auch nicht, weil wir haben am Bauernhof in Tirol Hochsaison, und bei der Arbeit stört ein Schmuckstück“, so der frühere Jedermann.

Schmuckbrunch Köchert
© Neumayr

Schmuckbrunch Köchert
© Neumayr

Bewundernde Blicke zog das Stück aber allemal auf sich. „Wunderschön“, attestierten Schauspielerkolleginnen Ursula Strauss und Verena Altenberger, die vor Ort auch einige funkelnde Kreationen probierten.

