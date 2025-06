Victoria Swarovski: Diamantring kostete mindestens 400.000 Euro

Ein Diamantring sorgt für Spekulationen an Victorias Hand sorgte für Spekulationen - oe24 hat bei Experten nachgefragt.

Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche rund um Victoria Swarovski (31) und Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (33). Die beiden zeigen sich zwar selten gemeinsam in der Öffentlichkeit, doch wenn, dann stets verliebt und strahlend – so auch beim jüngsten Auftritt beim Formel-1-Event in Spielberg. Dort fiel ein besonderes Detail ins Auge: ein funkelnder Diamantring an Victorias rechter Hand.

Prompt fragen sich Fans und Society-Insider: Steckt etwa eine Verlobung dahinter?

Doch was hat es mit diesem imposanten Stein tatsächlich auf sich? oe24 hat bei Diamant-Experten nachgefragt. Die Fachleute vermuten, dass es sich um einen sogenannten Fancy Yellow Vivid handeln könnte – einen außergewöhnlich intensiv gelb gefärbten Diamanten. Sollte der Stein lupenrein sein, in der beliebten Emerald-Cut-Schliff-Form und rund 4 Karat wiegen, würde er sich laut aktuellen Preisen auf der Plattform Rapaport bereits mit etwa 400.000 Euro zu Buche schlagen.





Es könnte aber noch deutlich teurer werden. Auf Nachfrage schätzen Experten die Größe des Steins nämlich auf 5 bis 10 Karat. In diesem Fall könnte der Wert des Rings auf ein Vielfaches ansteigen – auf jeden Fall aber im sechsstelligen Bereich.

Verlobungsgeheimnis

Ob es sich bei Victorias funkelndem Accessoire lediglich um ein prächtiges Schmuckstück oder doch um einen heimlichen Verlobungsring handelt, bleibt somit vorerst ihr Geheimnis. Klar ist jedoch: Das Rätsel um den imposanten Diamanten heizt die Spekulationen um eine mögliche Verlobung mit Mark Mateschitz weiter an.