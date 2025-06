Mark Mateschitz und Vici Swarovski mit Strahle-Auftritt in Spielberg

Beim Österreich-GP in Spielberg ging es auf der Rennstrecke heiß her, aber auch neben den Formel-1-Boliden war das Staraufgebot groß.

Lando Norris sicherte sich die Pole in Spielberg und am Rand der Rennstrecke feierten zwei einen Strahlauftritt, Mark Mateschitz und seine Vici Swarovski.

Schon vor dem Rennen

Die beiden waren schon am Tag vor dem Rennen gut gelaunt in Spielberg und schauten sich bei bestem Wetter das Qualifying an.

© apa

© apa

© apa

© apa

Pole Position gesichert

Lando Norris hat sich beim Großen Preis von Österreich in Spielberg die Pole Position gesichert. Der McLaren-Pilot erzielte am Samstag in 1:03,971 Minuten die Qualifying-Bestzeit, er lag damit nicht weniger als 0,521 Sekunden vor Ferrari-Mann Charles Leclerc.

WM-Führende Oscar Piastri

Als Dritter geht am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1, Sky) der WM-Führende Oscar Piastri ins Rennen auf dem Red Bull Ring. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen musste sich im Red Bull mit Platz sieben begnügen.

12. Karriere-Pole

Der Brite Norris, der zuletzt in Montreal nach einer Kollision mit seinem Teamkollegen Piastri ausgeschieden war, freute sich über seine 12. Karriere-Pole. Für McLaren war es die erste Pole Position in Österreich seit Mika Häkkinen im Jahr 2000 (von 2004 bis inklusive 2013 fanden in Spielberg keine Formel-1-Rennen statt).

"Ich bin sehr zufrieden"

"Es war eine gute Runde, das steht fest. Mein Q3 war gut, aber ich weiß, dass es noch ein paar Sachen gibt, die ich verbessern kann", meinte Norris. "Ich bin sehr zufrieden, es war ein guter Tag, ein gutes Wochenende für mich. Hoffentlich kann ich so weitermachen."