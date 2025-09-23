VIP-Launch in der SCS – Eiszeit bei Showdown zwischen "Mausi" und Simone Lugner

Bei der Eröffnung der neuen „Le Burger Lounge“ in der Shopping City Süd kam es zum ersten Aufeinandertreffen von Mausi und Simone Lugner seit Richard Lugners Begräbnis.

Premiere in der Shopping City Süd: Das Wiener Familienunternehmen Le Burger hat seinen Standort um die neue „Le Burger Lounge“ erweitert. Auf insgesamt 750 m² erwartet die Gäste nun loungiges Ambiente, kreative Burger-Kreationen, handgemixte Cocktails und entspannte Beats.

© Martens

Für die Eröffnung hatte Le Burger eine prominente Gästeliste angekündigt: Rapid-Legende Helge Payer, "Mausi" Christina Lugner, Schauspieler wie Julia Cencig, Aaron Karl und Jakob Seeböck, Society-Liebling Clemens Trischler, Dancing Stars-Teilnehmer Herby Stanonik und Conny Kreuter sowie zahlreiche weitere Persönlichkeiten aus Sport, Showbusiness und Wirtschaft fanden sich ein.

© Martens

Simone Lugner: "Erwachsen genug"

Besonderes Aufsehen erregte die Anwesenheit von Simone Lugner, die nicht offiziell auf der Gästeliste stand. Sie kam als Begleitung von Mister Austria Christopher Dengg – und sorgte damit für das erste Aufeinandertreffen seit dem Begräbnis von Richard Lugner zwischen ihr und Mausi Lugner. Das Wiedersehen der beiden Frauen verlief eher eisig.

© Martens

Im Gespräch mit oe24 sagt Simone: "Ich habe es im Vorfeld gehört, dass Mausi kommt und habe mir gedacht, dass es spannend werden könnte, weil wir uns bisher - obwohl das ja fast unmöglich ist - noch nie bei einer Veranstaltung über den Weg gelaufen sind." Simone sehe es jedoch als eine Chance, zu zeigen, dass "wir gemeinsam auf Events zugegen sein können, ohne ein Drama auszulösen." Sie wolle ein Statement setzen, dass zeigt, "dass wir erwachsen genug sind."

© Martens

Mausi hält sich bedeckt

Mausi selbst wollte sich dazu nicht äußern. Sie blieb mit Gips-Fuß an ihrem Tisch sitzen, versteckte sich sogar sobald sich Simone näherte. Zum erhofften Handshake kam es aber nicht.

Neben dem familiären Showdown genossen die Besucher die Highlights der neuen Speisekarte und das großzügige Lounge-Ambiente, das zu entspannten Gesprächen einlud. Unter den Gästen waren außerdem Unternehmerin Henrieta Zanoni, Moderatorin Kathi Steininger, Entertainer Dennis Jale, Ex-Skirennfahrer Hans Enn und zahlreiche weitere prominente Gesichter.