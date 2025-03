× Priscilla Presley: mein geheimes Österreich Tagebuch

2024 tanzte sie mit Richard Lugner selig am Opernball an. Jetzt mischt Priscilla Presley an der Seite von Dennis Jale Österreich auf. Nach ausgedehntem Sightseeing-Programm steigt heute Abend die Premiere ihrer Show "An Evening with!"

Schaumrollen, Schönbrunn und zwei Shows mit persönlichen Erinnerungen an Elvis. Priscilla Presley, Richard Lugners letzter Opernballgast („Es ist eine Tragödie, dass er nicht mehr unter uns weilt!“) mischt Österreich auf. Karl Guschlbauer mit Priscilla Presley © Robin Consult/Harald Dostal × Priscilla Presley zündet heute 1. Elvis-Show in Wien

Priscilla: „Ich würde gerne noch einmal zum Opernball!“

Erster Austro-Stop: Presley besucht "Schaumrollen-König" Guschlbauer © Dennis Jale × Seit Montag und noch bis Sonntag hält die Elvis-Witwe Fans und Paparazzi auf Trab. Auch mit Besuchen in der „Süßen Welt“ von Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer in Oberösterreich, auf Gut Aiderbichl und bei einem Umtrunk im Interconti mit u.a. Peter Westenthaler oder Austria Wien Verwaltungsrat Robert Zadrazil. Priscilla Presley © Robin Consult/Harald Dostal × © Dennis Jale × Mit Dir. Romed Neurohr in der Kapuzinergruft. © Dennis Jale × © Dennis Jale × © Dennis Jale × Mit Dir. Klaus Panholzer (o.)und Dennis Jale(u.) in Schloss Schönbrunn © Dennis Jale × Organisiert von Dennis Jale hatte Priscilla für ihre Österreich-Tour explizit auch um Stopps im Wiener Tierquartier, der Kapuzinergruft und im Schloss Schönbrunn ersucht. „Ich liebe die Stadt. Und die Menschen und deshalb bin ich auch so gerne wieder hier.“ erklärte sie ihr Wien-Faible im oe24-Interview . Und wäre einem weiteren Besuch nicht unabgeneigt: „Ich würde gern noch mal zum Opernball kommen!“ © Getty Images × Privates im Metropol (o.) und beim Talk mit oe24-Reprter Thomas Zeidler-Künz (u.). © zeidler × Als Highlight will sie heute Abend ab 19 Uhr im Wiener Metropol die Österreich-Premiere ihre Show „An Evening with Priscilla Presley“ zünden. „Es ist eine Reise durch mein Leben mit allem drum und dran: Das Gute, sowie das Schlechte und auch der Schmerz.“ Dabei wird sie auch ihre ganz persönliche Geschichte mit dem „King“ erzählen: Persönliche Filmausschnitte und seltene Hochzeitsaufnahmen inklusive. Am Samstag folgt die Zugabe. Sonntag geht’s dann zurück in die USA.