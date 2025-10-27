Rap-Superstar Capital Bra über die AfD: „Die haben recht!“

Capital Bra kennt man durch die deutsche Rap-Szene. Jetzt überrascht der umstrittene Musiker mit einem Statement über die AfD.

In einem TikTok-Livestream sympathisiert der 30-Jährige mit der AfD: “Ich habe die AfD damals sehr stark kritisiert. Mittlerweile denke ich mir, bei manchen Sachen haben sie recht." Damit sorgt der Rapper für Aufregung unter seiner Fan-Gemeinde.

Brisant an seiner Aussage: In einem Song von 2018 rappt Capital noch gegen die Partei. Etwa diese Zeile: „Bra, ich fahr“ nach Ukraine, doch mein Benz liegt etwas tiefer - Weil mein Kofferraum ist voll mit AfD-Mitgliedern.“ In weiteren Songs beschimpft er unter anderem auch AfD-Wähler. Heute scheint sich seine Meinung radikal verändert zu haben.

Er konkretisiert seine Aussage weiter im Verlauf des Livestreams: “Der deutsche Staat will 45 Prozent meiner Einnahmen haben, obwohl ich keinen deutschen Pass habe." Capital Bra, mit bürgerlichem Namen Vladyslav Balovatsky, lebt seit Jahrzehnten in Deutschland.

"Das ist unfair"

Er führt weiter aus: „Ich habe keinen deutschen Pass, aber 22 deutsche Nummer eins Hits, ich habe vier deutsche Kinder, ich hatte eine deutsche Frau und ich bekomme trotzdem keinen deutschen Pass, obwohl ich in sehr großen Summen Steuern zahle. Auf einmal kommen Leute her, die wohnen einen Monat hier und bekommen den deutschen Pass sofort. Das ist unfair!“