7 Millionen Euro! SIE trug das teuerste Brautkleid der Royal-Geschichte

Eine royale Braut schlägt mit dem Preis ihres Hochzeitskleids alle anderen. Wir haben die Auflösung...

Wenn Königshäuser feiern, dann wird nicht gespart – schon gar nicht bei königlichen Hochzeiten. Besonders die Kleider der Bräute stehen dabei im Mittelpunkt. Sie sollen nicht nur die Persönlichkeit der Trägerin widerspiegeln, sondern auch Eleganz und Tradition verkörpern. Einige dieser Roben sind wahre Kunstwerke – und kosten ein kleines Vermögen.

300.000-Euro-Traum für Kate

Ein echter Klassiker unter den Hochzeitskleidern ist der Look von Prinzessin Kate (43), die ihrem Prinzen William (42) am 29. April 2011 in der Westminster Abbey das Jawort gab. Ihr elfenbeinfarbenes Kleid aus Satin wurde mit handgefertigter Spitze der Royal School of Needlework verziert und verfügte über eine fast zwei Meter lange Schleppe. Entworfen wurde es von der Designerin Sarah Burton für Alexander McQueen. Die Eltern der Braut, Michael (75) und Carole Middleton (70), sollen die rund 300.000 Euro teure Robe finanziert haben. Unter Modekennern gilt Kates Look bis heute als eines der schönsten royalen Brautkleider überhaupt.

Prinzessin Diana bei ihrer Hochzeit mit Charles im Juni 1981. © Getty Images ×

Lady Di hält einen anderen Rekord

Auch Prinzessin Diana (✝36) sorgte bei ihrer Hochzeit im Jahr 1981 für Furore. Viele Frauen träumten damals davon, ebenfalls wie eine echte Prinzessin zu heiraten – in einem Kleid wie ihrem. Entworfen von David und Elizabeth Emanuel, war ihr Brautkleid mit 10.000 Perlen besetzt und beeindruckte mit einer unfassbaren Schleppe von 15 Metern Länge – bis heute ein Rekord. Preislich lag Dianas Traumrobe bei umgerechnet etwa 180.000 Euro – im Vergleich zu heutigen Maßstäben fast schon bescheiden.

Das teuerste Kleid

Doch ein Kleid stellt alle anderen in den Schatten – nicht nur stilistisch, sondern auch finanziell. Bei einer königlichen Hochzeit im Jahr 2004 trug die Braut ein elfenbeinfarbenes Kleid mit Stehkragen und einer fast fünf Meter langen Schleppe, kunstvoll bestickt und von höchster Schneiderkunst geprägt. Die Kreation stammt von dem spanischen Couturier Manuel Pertegaz – und kostete sage und schreibe über sieben Millionen Euro. Damit gilt es laut Daily Mail als das teuerste royale Brautkleid aller Zeiten.

Königin Letizia trug das teuerste royale Brautkleid der Geschichte. © Getty Images ×

Und wer trug dieses luxuriöse Meisterwerk? Es war Königin Letizia (52), die am 22. Mai 2004 König Felipe (57) das Jawort gab – und damit auch modisch ein deutliches Zeichen setzte.