Charles und Camilla strahlen beim Gottesdienst in Schottland

Königliche Liebe, die bleibt: König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) zeigen auch nach zwei Jahrzehnten Ehe, wie stark ihre Verbindung ist. Nachdem das Paar bereits in Italien seinen 20. Hochzeitstag gefeiert hatte, wurde es nun auch in Großbritannien mit einer besonderen Zeremonie geehrt

Am Sonntagmorgen erschienen Charles und Camilla bei strahlendem Sonnenschein zum Gottesdienst in der Crathie Kirk nahe Schloss Balmoral, dem schottischen Rückzugsort der Royal Family. Dort wurden sie nicht nur von zahlreichen Fans empfangen, sondern auch mit einer musikalischen Überraschung geehrt: Eine eigens komponierte Melodie von Paul Mealor, dem renommierten Komponisten, der auch Musik zur Krönung Charles’ beigesteuert hatte, wurde während der Zeremonie gespielt.

König Charles III. und Königin Camilla © Getty ×

Ein besonderes Detail stach bei ihrem Auftritt hervor: Charles und Camilla waren stilvoll aufeinander abgestimmt. Der Monarch trug einen traditionellen Schottenrock in einem maßgeschneiderten "King Charles III Tartan", ergänzt durch ein salbeigrünes Tweed-Jackett und dunkelblaue Kniestrümpfe. Das eigens für ihn 2023 entworfene Tartanmuster symbolisiert seine tiefe Verbundenheit zu Schottland und beinhaltet die Farben Grün, Rot und Dunkelblau. Camilla zeigte sich in einem eleganten hellblauen Mantelkleid mit Tartan-Applikationen – eine Hommage an die schottische Kultur – und kombinierte dazu ein bordeauxrotes Barett mit Federbesatz. Ein Auftritt, der Stil, Tradition und Romantik miteinander verband.

Rückkehr aus Italien: Ein Jubiläum mit internationalem Glanz

© Getty Images (Archivbild) ×

Charles und Camilla waren erst wenige Tage zuvor aus Italien zurückgekehrt, wo sie während ihres vier Tage langen Staatsbesuchs ebenfalls zum Hochzeitstag gefeiert wurden – unter anderem mit einem festlichen Staatsbankett am Mittwoch, dem eigentlichen Jubiläumstag. Anschließend ging es direkt weiter nach Schottland, wo die Ehe erneut gewürdigt wurde.

Doch das royale Reiseprogramm ist damit nicht beendet: Bereits in der kommenden Woche steht der nächste Termin an. Charles und Camilla werden gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der Royal Family zur traditionellen Ostermesse in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor erwartet. Der Gottesdienst am 20. April gilt als eines der bedeutendsten Familientreffen des britischen Königshauses im Frühjahr.