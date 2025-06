DAS schmeckt ihren Fans gar nicht! Meghans Marmeladen-Mogelei

Selbstgemachte Köstlichkeiten? Eher ein selbstgemachter Skandal ist hier zu finden!

Hier ist nicht so viel Meghan-Spirit drinnen, wie es scheinen soll! Meghans " As Ever "-Produkte sollen den Anschein erwecken, dass sie liebevoll per Hand zubereitet oder verlesen werden.

Insta-Videos, die das Rühren von Marmelade zeigen, lassen darauf schließen, Meghan, wie sie Honigwaben erntet führen auf die gleiche Spur. Doch hinter der Produktion steht ein großer Konzern, der vor allem weit weg ist!

Wo genau der 6,50 Pfund teure Himbeeraufstrich, den die Herzogin von Sussex unter ihrer Marke As Ever verkauft, hergestellt wird, war bisher ein Geheimnis. Heute enthüllte die Mail , dass die süße Leckerei von demselben US-Giganten hergestellt wird, der auch ihren ausverkauften Orangenblütenhonig her, der 28 Dollar pro Glas kostet.

Fragwürdig

Das Unternehmen - das den ausgesprochen unköniglichen Namen The Republic of Tea trägt - hat seinen Hauptsitz in Larkspur, Kalifornien, 350 Meilen von Meghans Anwesen in Montecito entfernt. Die Fabrik befindet sich jedoch 2.000 Meilen entfernt in Illinois! Keine Spur mehr vom Flair der kalifornischen Küste. Oder werden die Produkte dorthin gekarrt? Jedenfalls steht fest: beide Varianten sind fragwürdig und spiegeln nicht das Markenimage wider.