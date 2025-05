Meghans Rezepte sollten mit einem Warntext kommen, so die Frau.

Eine Frau droht, Meghan Markle auf 10 Millionen Dollar (8 Millionen Pfund) zu verklagen. Robin Patrick hat gegenüber der Dailymail erklärt „katastrophale Verbrennungen“ erlitten zu haben, nachdem sie das Rezept für das selbstgemachte Badesalz aus Meghans Netflix-Show ausprobiert hat.

Mehr zum Thema

Warnung fehlt

Robin Patrick hat schreckliche Bilder ihrer Beine geteilt, die beweisen, dass das Rezept der Herzogin von Sussex in der Sendung With Love, Meghan „fehlerhaft und gefährlich“ ist und mit einer Warnung hätte versehen werden müssen.

© Netflix

Frau Patrick, eine Diabetikerin aus Maryland, behauptet, dass sie 18 Verbrennungen erlitten hat, immer noch Geschwüre hat und behauptet, ihr Körper fühle sich immer noch so an, als würde er „von innen heraus brennen“, nachdem sie Meghans Rezept im März befolgt hat.

Die Forderungen

Robin Patrick hat einen Brief an die Herzogin, Netflix und Archewell Productions geschickt, in dem sie darlegt, dass sie nach einem warmen Bad schwere Verletzungen und eine posttraumatische Belastungsstörung erlitten hat.

Sie fordert ein „Minimum“ von 75.000 Dollar (55.000 Pfund), um die medizinischen Kosten für die Behandlung ihrer angeblichen Verletzungen zu decken, sowie 10 Millionen Dollar (8 Millionen Pfund) und beschuldigt Meghan und die Macher der Show der „rücksichtslosen Missachtung der öffentlichen Sicherheit“.

Das sagt Anwalt

Meghans Anwalt schlug jedoch zurück und erklärte, sie hätte die Risiken der Verwendung von Bittersalz für Diabetiker kennen müssen: „Es kann kein Anspruch auf Fahrlässigkeit gegen irgendjemanden erhoben werden, der an der Produktion oder dem Vertrieb der Serie beteiligt war“.