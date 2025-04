Meghan ist der Star, Harry ist halt auch da.

Neue Bilder zeigen es deutlich: Meghan Markle stand am 23.4. bei einem Gipfeltreffen in New York im Mittelpunkt - und ließ Prinz Harry wieder einmal die Rolle des „Ersatzmannes“ übernehmen, wie eine Expertin für Körpersprache gegenüber der Daily Mail behauptet.

Der Herzog von Sussex soll die Aufmerksamkeit der Kamera auf seine Frau gelenkt haben, als sie in einem Ralph-Lauren-Anzug zum Time 100 Summit in New York City kam. Während der Veranstaltung erzählte Meghan, dass sie sich selbst „den Raum und die Gnade gibt, Fehler zu machen“ und verriet, dass der erste Zahn ihres Sohnes Prinz Archie wackelt.

Unbeholfen

In einem Exklusiv-Interview mit DailyMail.com sagte Judi James: Harry scheint die Rolle des „Ersatzmannes“ einzunehmen und zeigt einige unbeholfen wirkende körpersprachliche Posen, während eine selbstsichere Meghan die Hauptrolle übernimmt.

Meghan im Lead

Frau James analysiert die Ankunft der beiden: „Als sie zur Begrüßung ankommen, scheint Meghan die Hauptrolle zu spielen, während Harry sich dahinter versteckt. Meghan nutzt hier einen wichtigen nonverbalen Hinweis, um ihren Prominenten- oder Starstatus zu unterstreichen.

Ihre Arme sind in einem 45-Grad-Winkel angewinkelt, und ihre Hände baumeln von den abgewinkelten Handgelenken herab, während sie eine „Prominentenhaltung“ einnimmt. Dies ist eine Geste, die eine Form der Besonderheit suggeriert.

Harry hingegen, an dem auffiel, dass sein Sakko offen herumflatterte wirkte hölzern und unbeholfen. Er stakste neben Meghan her, wandet sich immer wieder zu ihr um. Das gab lenkte die Aufmerksamkeit komplett auf sie. Kaum ein Foto zeigt den Bruder von William von vorne, es gibt nur komische Seitenabschüsse.