Dianas Statue: Versöhnen sich heute die Brüder?

Kommt es heute zur Versöhnung zwischen William und Harry?

Bereits seit Jahren erinnert der "Versunkene Garten" auf dem Gelände des Kensington Palastes an die verstorbene Prinzessin Diana. Die Ex-Frau von Prinz Charles liebte den abgeschiedenen, ruhigen Garten und verbrachte dort viele Tage mit ihren Söhnen William und Harry. Daher wurde nach ihrem Tod die grüne Oase, die bereits vor über hundert Jahren angelegt wurde, neu bepflanzt: Dianas Lieblingsblumen, weiße Lilien und Vergissmeinnicht, zieren die Grünfläche, die von vielen heute als "Weißer Garten" bezeichnet wird.

William, Harry und Kate 2017 im versunkenen Garten

Genau dort hatten sich William, Harry und Kate bereits 2017 versammelt, um der verunglückten Prinzessin zu gedenken. Damals war alles anders zwischen den Brüdern: Wo einst Eintracht und Geschlossenheit herrschte, soll heute ein regelrechter "Krieg der Brüder" entfacht sein. Seit dem "Megxit" und dem darauffolgenden Skandal-Interview von Harry und Meghan bei Talk-Legende Oprah ist beim royalen Nachwuchs nichts mehr, wie es war.

Statuen-Enthüllung

Könnte sich das heute ändern? Harry und William werden sich heute wieder im "versunkenen Garten" treffen. Anlässlich des 60. Geburtstags ihrer 1997 verunglückten Mutter werden sie heute um 15:00 Uhr österreichischer Zeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine Statue enthüllen, die Diana gedenken soll. Harry war vergangene Woche aus seiner neuen Heimat Kalifornien ins Vereinigte Königreich gereist, und zeigte sich bereits am gestrigen Mittwoch überraschend in der Öffentlichkeit. Der 36-Jährige nahm am Mittwoch an einer Wohltätigkeitsveranstaltung für kranke Kinder teil. Sein gemeinsamer Auftritt mit William heute könnte zum wegweisenden Treffen im royalen Bruderzwist werden.

Nur ein Treffen seit dem Oprah-Interview

Denn seit dem Winfrey-Interview haben sich William und Harry einzig bei der Beerdigung ihres Großvaters Prinz Philip wiedergesehen, der Anfang April mit 99 Jahren gestorben war. Dabei war nur ein kurzer, offenbar freundlicher Wortwechsel zwischen den beiden Brüdern nach der Messe zu sehen. Beim Empfang anlässlich der Beerdigung auf Schloss Windsor habe William aber nicht das Wort an Harry gerichtet, schreibt der Royals-Experte Robert Lacey in seinem Buch "Battle of Brothers" (Kampf der Brüder), das demnächst erscheinen soll. William habe befürchtet, dass Äußerungen von ihm sofort von Herzogin Meghan über Winfrey oder Meghans und Harrys Social-Media-Kanäle veröffentlicht würden.

Redeten sie bereits?

Die Boulevardzeitung "Daily Mail" berichtete unter Berufung auf eine Quelle bei den Royals, dass Harry nach seiner Ankunft in Großbritannien mit William immerhin schon über den Sieg der englischen Nationalmannschaft gegen Deutschland bei der Fußball-EM gesprochen habe. Harrys Biograf Omid Scobie hatte kürzlich die Einschätzung geäußert, die Enthüllung von Dianas Statue könne für William und Harry "der Eisbrecher sein, der nötig ist". Die beiden Brüder hätten "eine Menge zu bereden".