Endlich! Meghan zeigt zum Vatertag die Gesichter ihrer Kinder

Die ehemalige Schauspielerin gibt in letzter Zeit immer wieder sehr private Einblicke in ihr Leben mit Prinz Harry und den beiden Kindern Archie und Lilibet.

Ein besonderer Gruß zum Vatertag kommt heuer aus Montecito: Herzogin Meghan hat einen liebevollen Clip veröffentlicht, der Prinz Harry in seiner wohl liebsten Rolle zeigt – als Papa. Die bislang unveröffentlichten Szenen gewähren intime Einblicke ins Familienleben der Sussexes und lassen Fans der Ex-Royals aufhorchen: Sogar die Gesichter von Archie und Lilibet sind teilweise zu sehen.

Anlässlich des in den USA wie auch in Großbritannien am Sonntag begangenen Vatertags postete Meghan auf ihrem Instagram-Account ein Video, das Harry ganz privat zeigt: Beim Kuscheln mit den Neugeborenen, beim ausgelassenen Tanz mit Sohn Archie in der Küche oder beim entspannten Lesen mit den beiden Kindern im Garten.

„Unser Lieblingsmann“

Dazu richtete die Herzogin rührende Worte an ihren Ehemann: „Alles Gute zum Vatertag an unseren Lieblingsmann“, schrieb sie – garniert mit einem Herzchen-Emoji. Und weiter: Prinz Harry sei „der Beste“, schwärmte sie öffentlich.

Der Clip zeigt Szenen, die den Prinzen privater denn je zeigen: Harry beim Vorlesen, Lachen, Spielen am Strand, auf der Hollywoodschaukel oder bei einer Radfahr-Lektion mit Archie. Es ist ein Stückchen Familienidylle, wie man sie bislang nur selten zu Gesicht bekam.

Ein seltener Blick auf Archie und Lilibet

Besonders auffällig: Anders als bei früheren Postings sind in diesem Video auch die Gesichter der beiden Kinder teilweise zu erkennen – wenn auch vor allem auf älteren Aufnahmen, als die Mini-Royals noch kleiner waren. Das dürfte viele Fans besonders freuen, denn bislang waren Archie (6) und Lilibet (4) meist nur von hinten oder im Profil zu sehen.

Mehr Offenheit auf Social Media

Seit Anfang des Jahres teilt Meghan regelmäßig private Einblicke auf Instagram. Die Sussexes, die sich 2020 offiziell vom britischen Königshaus zurückgezogen haben, leben seither zurückgezogen in Kalifornien. Öffentliches Familienglück? Das war lange Zeit rar. Doch Meghans Social-Media-Offensive bringt nun immer öfter auch Momente aus dem Alltag der jungen Familie ans Licht – mit sehr persönlicher Note.