Enthüllt: Was Prinz Philip (†99) wirklich über Harrys & Meghans Hochzeit dachte

Ein neues Buch über das britische Königshaus sorgt für Aufsehen: Ex-Butler Grant Harrold behauptet, Prinz Philip habe Harrys und Meghans Hochzeit 2018 mit einer frostigen Bemerkung quittiert.

Der frühere royale Butler Grant Harrold (47) bringt demnächst sein Werk „The Royal Butler: Mein bemerkenswertes Leben im Dienst der Monarchie“ heraus. In dem Buch schildert er nicht nur sein eigenes Leben im Umfeld der Windsors, sondern auch pikante Episoden aus der jüngeren Vergangenheit der Royals. Gegenüber dem britischen Telegraph erzählte er, dass Harrys Großvater Prinz Philip (†99) die Trauung 2018 in Windsor mit scharfen Worten kommentiert haben soll.

„Gott sei Dank, es ist vorbei“

Die Hochzeit von Harry (40) und Meghan (44) im Mai 2018 wurde weltweit verfolgt. Nach dem Gottesdienst in der St.-George’s-Kapelle fuhren die frisch Verheirateten in einer Kutsche durch Windsor, während die übrigen Familienmitglieder zum Empfang im Schloss aufbrachen. Genau in diesem Moment, so Harrold, habe Prinz Philip zu seiner Frau, Queen Elizabeth II. (†96), gesagt: „Gott sei Dank, es ist vorbei.“





Insider aus dem königlichen Haushalt

Grant Harrold arbeitete von 2004 bis 2011 als Butler für den heutigen König Charles III. und weitere Mitglieder der Familie am Landsitz Highgrove. Am Tag der Hochzeit selbst war er zunächst als TV-Kommentator im Einsatz. Später nahm er gemeinsam mit seinem Freund Jack Stooks, ebenfalls langjähriger Mitarbeiter in Highgrove, an den Feierlichkeiten teil.