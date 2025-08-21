Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Amalia
© Getty Images

Skandal

Porno-Affäre um niederländische Kronprinzessin Amalia

21.08.25, 09:39
Teilen

Die 21-Jährige wurde Opfer von "Deepfake"-Pornos. Die Ermittler haben bereits Verdächtige im Visier. 

Ein massiver KI-Angriff erschüttert das niederländische Königshaus: Kronprinzessin Amalia (21), Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima, ist Opfer gefälschter Pornoclips geworden. Im Netz kursieren Videos, in denen ihr Gesicht mithilfe künstlicher Intelligenz auf den Körper von Pornodarstellerinnen montiert wurde.

Mehr lesen: 

Das norwegische Magazin „Se og Hør“ berichtet, dass Amalia „die Hauptrolle“ in mehreren solcher Deepfake-Videos spielte. Ermittler sollen bereits zwei Verdächtige im Visier haben: einen 73-jährigen Mann aus Nordholland sowie einen kanadischen Apotheker, der als Initiator der einschlägigen Plattform „MrDeepFakes“ gilt. Verhaftungen gibt es bislang jedoch keine.

 


 

Es drohen bis zu zwei Jahre Gefängnis

In den Niederlanden gilt die Herstellung und Verbreitung von Deepfake-Pornografie als Straftat – sie kann mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden. Dass nun sogar die Thronfolgerin ins Visier solcher Manipulationen geraten ist, sorgt für zusätzliche Brisanz.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Kronprinzessin Ziel von Deepfake-Angriffen wurde: Bereits 2022 sollen ähnliche Fälschungen mit ihrem Bild kursiert sein. Besonders pikant: Amalia beschäftigte sich in ihrer Abschlussarbeit an der Universität Amsterdam genau mit diesem Thema – sie analysierte die Spannung zwischen europäischen Grundrechten und neuer KI-Gesetzgebung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden